Ο Ευάγγελος Μουστάκας ήταν ο δημιουργός του γλυπτού του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης στην Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Πέθανε ο κορυφαίος γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας σε ηλικία 95 χρονών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.

Γεννημένος στον Πειραιά και από μικρή ηλικία έδειξε την καλλιτεχνική και δημιουργική φύση του, ενώ η πρώτη του επαγγελματική ενασχόληση ήταν στην εταιρία «Κεραμικός» δημιουργώντας πορσελάνες.

Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Ελλάδας (1950-1953) γλυπτική, με καθηγητή τον Μιχάλη Τόμπρο και συνέχισε τις σπουδές του στην Accademia di Belle Arti στη Φλωρεντία (1960-1963) με υποτροφία, ενώ συνέχισε με σπουδές στη χαρακτική και τη χαλκοχύτευση.

Τα γεγονότα της ζωής του που τον σημάδεψαν βρήκαν διέξοδο στο έργο του.

Ο θάνατος του αδελφού του από την πτώση του μαχητικού αεροπλάνου, η φρίκη της Κατοχής (ο κρεμασμένος φίλος του με άλλους 9 σε μπαλκόνια στην Τρίπολη από τους Γερμανούς) και το επάγγελμα του πατέρα του (μηχανικός στον σιδηρόδρομο ΣΠΑΠ), θα αποδοθούν στα έργα του όπως ο «Ίκαρος», «το Βαγόνι Σαρκοφάγος».

Έργα που εξέθεσε σε εκθέσεις

Στην Biennale Alexandria 1968 όπου απέσπασε το χρυσό μετάλλιο

Στη Μόσχα, στην Ιταλία

στη Γιουγκοσλαβία

στη Βραζιλία

στις ΗΠΑ

στο Λονδίνο

στο Παρίσι

Έλαβε το Α΄ βραβείο στον διαγωνισμό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Μοσχάτο, Α΄βραβείο για «Νέους Γλύπτες» από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και πολλά άλλα.

Έργα του που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της μνημειακής και πολυδιάστατης δημιουργικής του πορείας.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στην Παραλία Θεσσαλονίκης, όπως και δημιουργίες του στο Καρπενήσι, στην Παλλήνη, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, στην Τρίπολη (το Μνημείο των Κρεμασμένων), στην Τανάγρα (Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων), στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Κεφαλονιά.