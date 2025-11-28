Τα κόλπα «εγγύηση» για να ξεχωρίζετε το γνήσιο μέλι.

Το μέλι είναι ένα φυσικό προϊόν γεμάτο θρεπτικά συστατικά, αλλά δυστυχώς συχνά νοθεύεται με σιρόπια ή άλλα πρόσθετα. Ευτυχώς, υπάρχουν ορισμένα απλά και εγγυημένα κόλπα που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι για να βεβαιωθείτε ότι το μέλι που προμηθευτήκατε είναι αυθεντικό και δεν έχετε πέσει θύμα νοθείας.

Το κόλπο με τη ροή

Γεμίστε ένα κουταλάκι με μέλι και αφήστε το να τρέξει από ύψος. Αν η ροή είναι συνεχής και παχύρρευστη, χωρίς να σπάει σε σταγόνες, το μέλι είναι πιθανόν αγνό. Αν σπάει ή διαλύεται εύκολα, υπάρχει πιθανότητα νοθείας.

Ο δείκτης του νερού

Βάλτε μια κουταλιά μέλι σε ένα ποτήρι με νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Το γνήσιο μέλι κατεβαίνει στον πάτο χωρίς να διαλύεται. Αν θολώσει το νερό ή διαλυθεί γρήγορα, το μέλι μπορεί να περιέχει πρόσθετα σάκχαρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Η φωτιά

Το φυσικό μέλι δεν έχει υψηλή υγρασία, γι’ αυτό και καίγεται εύκολα. Μπορείτε να βουτήξετε το φιτίλι ενός κεριού στο μέλι και να το ανάψετε. Αν δεν καίγεται, είναι ένδειξη ότι μπορεί να έχει νοθευτεί.

Τι συμβαίνει με το «ζαχάρωμα» του μελιού

Σύγχυση προκαλείται και το «ζαχάρωμα» του μελιού που λανθασμένα θεωρείται ως ένδειξη νοθείας. Όπως τονίζουν οι ειδικοί κρυσταλλωμένο μέλι δεν είναι χαλασμένο, ούτε νοθευμένο. Είναι απόλυτα ασφαλές για κατανάλωση, απλώς η υφή του είναι πιο πυκνή και η γεύση πιο γλυκιά. Το κόλπο για να μην σας «ζαχαρώσει» ξανά είναι οι συνθήκες φύλαξης και αποθήκευσης. Πρέπει το βάζο να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, σε σκοτεινό ντουλάπι, μακριά από τον ήλιο.

Για να γίνει ρευστό ξανά χρησιμοποίησε τη μέθοδο μπεν μαρί

Βάλε το βάζο σε ένα πυρίμαχο μπολ με ζεστό νερό έως 45°C (όχι βραστό). Άφησέ το 10–15 λεπτά και ανακάτεψε. Επανάλαβε αν χρειαστεί μέχρι να αποκτήσει την επιθυμητή υφή.