Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του η οποία έχει ταυτοποιηθεί.

Στη σύλληψη ενός 48χρονου, ο οποίος έκλεβε υπόγειες αποθήκες πολυκατοικιών στη Νέα Φιλαδέλφεια, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Η συνολική του λεία ξεπερνά τα 800 λίτρα ελαιολάδου και τα 35 κιλά μέλι, προϊόντα που προορίζονταν για οικιακή χρήση.

Ο δράστης συνελήφθη τις βραδινές ώρες της 13ης Δεκεμβρίου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, έπειτα από σήμα για κλοπή σε υπόγεια αποθήκη πολυκατοικίας. Εντοπίστηκε εντός του κτιρίου έχοντας στην κατοχή του δύο δοχεία με ελαιόλαδο.

Κατά την προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας διαπιστώθηκε ότι είχε αφαιρέσει συνολικά έξι δοχεία ελαιολάδου από την ίδια αποθήκη, ενώ από τη συνέχεια της έρευνας προέκυψε ότι δρούσε μαζί με συνεργό του, η οποία έχει ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο δράστες εισέρχονταν σε υπόγειες αποθήκες πολυκατοικιών με τη μέθοδο της διάρρηξης και αφαιρούσαν κυρίως δοχεία με ελαιόλαδο και μέλι, αλλά και άλλα αντικείμενα, όπως εργαλεία, υποδήματα και βαλίτσες.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις κλοπών στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Σε βάρος του 48χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία και διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.