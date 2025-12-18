Δεν προκύπτει κανένα τεκμήριο που να αποδεικνύει ότι οδηγούσε ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς.

Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση που αφορά τον Στέφανο Τσιτσιπά και την παράδοση του διπλώματος οδήγησης, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να μην ξεκαθαρίζουν πλήρως την εικόνα γύρω από το ποιος οδηγούσε το όχημα τη στιγμή της παράβασης αλλά και για το αν ο τενίστας διαθέτει δίπλωμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ παρά την αίτηση θεραπείας που έχει κατατεθεί από τον δικηγόρο του διεθνή Έλληνα τενίστα, δεν έχει προσκομιστεί κάποιο τεκμήριο που να αποδεικνύει ότι ο ίδιος απουσίαζε από τη χώρα την επίμαχη ημέρα. Παράλληλα, δεν υπάρχει επίσημο στοιχείο που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι οδηγός του οχήματος ήταν ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στον φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνεται μόνο φωτοτυπία της εξωτερικής πλευράς διπλώματος του αθλητλη, το οποίο εκτιμάται ότι πρόκειται για διεθνές δίπλωμα οδήγησης, χωρίς ωστόσο να έχει κατατεθεί το πλήρες έγγραφο που να επιβεβαιώνει την εγκυρότητά του.

Με αυτά τα δεδομένα αναμένεται να βεβαιωθεί η παράβαση στον αθλητή. Υπενθυμίζεται ότι ο τενίστας δέχτηκε ψηφιακή κλήση για ιλιγγιώδη ταχύτητα καθώς πήγαινε με μια μαύρη Lotus με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό. Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε είναι 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο.

