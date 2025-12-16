«Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί», αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ανάρτηση με την οποία γνωστοποιεί ότι ο 15χρονος που συνελήφθη μετά από καταδίωξη στο Χαλάνδρι, είναι ο γιος του, έκανε το πρωί της Τρίτης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη:

Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους.

Χωρίς εξαίρεση.

{https://x.com/michaelkatrinis/status/2000846673921098037?s=20}