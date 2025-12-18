Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, επικεφαλής του νέου αυτόνομου τομέα Investment Banking αναλαμβάνει ο Γιώργος Λινάτσας, ο οποίος ορίζεται Chief of Investment Banking.

Στη δημιουργία αυτόνομου τομέα Investment Banking στο ανώτατο οργανωτικό της επίπεδο προχωρά η Alpha Bank, ενσωματώνοντας την AXIA, την Alpha Finance και τις υφιστάμενες δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής σε μία ενιαία και ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στοχευμένων οργανωτικών αλλαγών που υλοποιεί ο όμιλος, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της AXIA και τη συνταξιοδότηση του Chief Risk Officer, με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής του δυναμικής και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, επικεφαλής του νέου αυτόνομου τομέα Investment Banking αναλαμβάνει ο Γιώργος Λινάτσας, ο οποίος ορίζεται Chief of Investment Banking και εντάσσεται στην Εκτελεστική Επιτροπή, αναφερόμενος απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου. Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική και την επενδυτική τραπεζική, ο κ. Λινάτσας θα ηγηθεί της ενοποιημένης πλατφόρμας, με στόχο την ομαλή ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων, την ενίσχυση των σχέσεων με κορυφαίους πελάτες και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ομίλου στους τομείς των κεφαλαιαγορών, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των σύνθετων χρηματοδοτικών λύσεων. Σύμφωνα με την Alpha Bank, η νέα δομή αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της τράπεζας στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η Alpha Bank προχωρά σε ανανέωση της ηγεσίας στη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, μετά την αποχώρηση του Σπύρου Ανδρονικάκη, ο οποίος υπηρέτησε επί μία δεκαετία ως Chief Risk Officer. Νέος CRO αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Σαραφόπουλος, ο οποίος επίσης εντάσσεται στην Εκτελεστική Επιτροπή και θα αναφέρεται στον CEO του ομίλου. Η τράπεζα επισημαίνει ότι ο κ. Σαραφόπουλος διαθέτει ισχυρή τεχνική κατάρτιση και βαθιά γνώση των αγορών και των τραπεζικών κινδύνων, στοιχεία που ενισχύουν περαιτέρω το πλαίσιο διακυβέρνησης και εποπτείας κινδύνων.

Στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης της διακυβέρνησης, η Alpha Bank προχωρά και στον οργανωτικό διαχωρισμό της Μονάδας Πιστοδοτήσεων από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων. Με βάση τη νέα δομή, ο Chief Credit Officer θα αναφέρεται πλέον απευθείας στο Corporate Center, διατηρώντας πλήρως την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και τη συμμετοχή της Διαχείρισης Κινδύνων στη διαδικασία έγκρισης πιστοδοτήσεων. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί, σύμφωνα με την τράπεζα, στη σαφήνεια ρόλων και στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, ιδίως σε σύνθετες χρηματοδοτικές συναλλαγές.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ανέφερε ότι οι οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές σηματοδοτούν τη μετάβαση της τράπεζας σε μία νέα φάση στρατηγικής ανάπτυξης, με έμφαση στη συνετή διαχείριση κινδύνων, την επενδυτική δραστηριότητα και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον απερχόμενο CRO για τη συμβολή του κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των διαδοχικών φάσεων μετασχηματισμού, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον όμιλο από συμβουλευτικό ρόλο κατά τη μεταβατική περίοδο.

Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του ομίλου για ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της αναπτυξιακής του πορείας, ενόψει και του Investor Day που έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2026.