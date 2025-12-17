Η Alpha Bank διαθέτει ευρεία και διαφοροποιημένη μετοχική βάση, με περίπου 100.000 επενδυτές.

Εκατό χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών συμπλήρωσε η Alpha Bank, τιμώντας την επέτειο με ειδική εκδήλωση στο κτήριο του ΧΑ, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, των θεσμών της αγοράς, της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας, καθώς και της διοίκησης της Τράπεζας. Η Alpha Bank αποτελεί τη μακροβιότερη ιδιωτική τράπεζα στην ελληνική κεφαλαιαγορά, έχοντας εισαχθεί στο Χρηματιστήριο στις 2 Νοεμβρίου 1925.

Η επέτειος επισφραγίστηκε με την τελετή έναρξης της συνεδρίασης και το καθιερωμένο χτύπημα της καμπάνας, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, της ηγεσίας της ΕΧΑΕ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, χαρακτήρισε τη συμπλήρωση ενός αιώνα συνεχούς παρουσίας στο ΧΑ ορόσημο βαθιάς θεσμικής σημασίας, υπογραμμίζοντας ότι η Τράπεζα διατηρεί διαχρονικά στενή σχέση με την ελληνική οικονομία και την επενδυτική κοινότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η Alpha Bank είναι η μοναδική εισηγμένη εταιρεία που διένειμε αδιαλείπτως μέρισμα επί 60 χρόνια, από το 1948 έως το 2008. Όπως τόνισε, η επέτειος δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά σηματοδοτεί και τη μετάβαση σε μια νέα περίοδο ισχύος, μετασχηματισμού και εξωστρέφειας, με αιχμή τη στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, η οποία ενισχύει τη θέση της τράπεζας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τις διασυνοριακές συνεργασίες και συγχωνεύσεις, σημειώνοντας ότι ένα ισχυρό και αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, τόσο οι εξελίξεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και η ευρύτερη ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή ενοποίηση δημιουργούν νέες προοπτικές για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αφήσει πίσω του την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και βρίσκεται πλέον σε θετική τροχιά, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και δυνατότητα στήριξης της πραγματικής οικονομίας. Αναφέρθηκε ειδικά στην αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Alpha Bank και στην είσοδο της UniCredit, κάνοντας λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, χαρακτήρισε την Alpha Bank σταθερό θεσμικό πυλώνα της αγοράς, τονίζοντας ότι η εκατοντάχρονη χρηματιστηριακή της διαδρομή αποτυπώνει συνέπεια, αξιοπιστία και διαχρονική εμπιστοσύνη προς τον θεσμό της κεφαλαιαγοράς. Αντίστοιχα, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, έκανε λόγο για ένα επίτευγμα που δεν μετριέται μόνο σε οικονομικά μεγέθη, αλλά και σε αντοχή και θεσμική βιωσιμότητα.

Η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, αναφέρθηκε στη δοκιμασία της ελληνικής οικονομίας από το 2008 και στη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος την τελευταία δεκαετία, σημειώνοντας ότι η πορεία της Alpha Bank αντικατοπτρίζει τη συνολική ανάκαμψη του κλάδου.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος της Alpha Bank, Δημήτρης Τσιτσιράγκος, τόνισε ότι η Τράπεζα εισέρχεται στη νέα της εκατονταετία με ισχυρές βάσεις, ευρωπαϊκό προσανατολισμό και προσήλωση στον θεσμικό της ρόλο.

Σήμερα, η Alpha Bank διαθέτει ευρεία και διαφοροποιημένη μετοχική βάση, με περίπου 100.000 επενδυτές, έχει ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή της θέση τα τελευταία χρόνια και υλοποιεί στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επενδύοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον.