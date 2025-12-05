Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Alpha Bank.

Η Alpha Bank A.E. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Απαιτήσεων προς Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 0,45 δισ. ευρώ (με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2024), στην Waterwheel Capital Management, L.P., μέσω συνδεδεμένων εταιρειών.

Το χαρτοφυλάκιο είχε αρχικά συμπεριληφθεί στη συναλλαγή Solar, η οποία σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας των ελληνικών τραπεζών για τιτλοποιήσεις βάσει του Ν. 4649/2019, αλλά δεν ολοκληρώθηκε.

Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου έχει αναλάβει η CEPAL HELLAS, εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον Ν. 5072/2023.

Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης αποτελεί την τρίτη σημαντική συναλλαγή της Τράπεζας με την Waterwheel Capital, μετά τις τιτλοποιήσεις GAIA I και GAIA II, και εντάσσεται στη στρατηγική ενεργής διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Απαιτήσεων. Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Alpha Bank.