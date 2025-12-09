Alpha Bank και UniCredit μοιράζονται κοινό εμπορικό και επιχειρησιακό όραμα υπογράμμισε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.

Ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Deputy CEO της Alpha Bank, ανέδειξε τη στρατηγική συμμαχία της τράπεζας με την UniCredit ως «πρότυπο ευρωπαϊκής διασυνοριακής συνεργασίας», μιλώντας στο «27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη. Όπως τόνισε, το ενιαίο αυτό στρατηγικό σχήμα αποδεικνύει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους χωρίς να απεμπολήσουν την ταυτότητά τους, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα τοπικής παρουσίας με την εμβέλεια ενός πανευρωπαϊκού ομίλου.

Ο κ. Παπαγαρυφάλλου επισήμανε ότι Alpha Bank και UniCredit μοιράζονται κοινό εμπορικό και επιχειρησιακό όραμα, το οποίο εκφράζεται μέσα από συντονισμένο σχεδιασμό, κοινές προτάσεις, παραπομπές πελατών και λειτουργία ως ενιαίο εμπορικό μέτωπο σε αγορές όπου δραστηριοποιούνται αμφότερες. Η συνεργασία, όπως σημείωσε, είναι ιδιαίτερα ενεργή στο wholesale banking, με έντονη παρουσία στο syndicated lending, το treasury, το trade finance, το transaction banking, το investment banking καθώς και στις αγορές χρέους και μετοχικού κεφαλαίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σκέλος του wealth management, όπου η Alpha Bank διανέμει επενδυτικά προϊόντα της UniCredit στην ελληνική αγορά, ενώ η UniCredit παρέχει αντίστοιχα τις υπηρεσίες της Alpha Bank σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ήδη ορατά: οι πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων της UniCredit στην Ελλάδα ξεπέρασαν το ένα δισ. ευρώ, οι εγγυητικές επιστολές ανήλθαν σε 0,3 δισ. ευρώ, οι συγχρηματοδοτήσεις σε 0,5 δισ. ευρώ και η Alpha Bank απέκτησε 10% μειοψηφικό μερίδιο στην UniCredit Romania, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της.

Ο Deputy CEO της Alpha Bank εξήγησε ότι η συμμαχία στηρίζεται σε σαφείς πυλώνες: την κοινή μετοχική σύνθεση, την ενίσχυση δραστηριοτήτων που παράγουν προμήθειες, την ισορροπημένη διαχείριση κινδύνων, τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών και τη διεύρυνση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στο μεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο της Ευρώπης. Παράλληλα, η συνεργασία επιτρέπει στην Alpha Bank να αναπτυχθεί σε γεωγραφικές περιοχές όπου η UniCredit δεν έχει παρουσία.

Αναφερόμενος στις κινήσεις εξαγορών, ο κ. Παπαγαρυφάλλου δήλωσε ότι η Alpha Bank αποτελεί τη «δραστήρια» ελληνική τράπεζα στο πεδίο αυτό το 2024, έχοντας προβεί σε στοχευμένη ανακατανομή κεφαλαίων σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην ελληνική αγορά, ολοκληρώθηκε η εξαγορά της FlexFin και η ενσωμάτωσή της στην ABC Factors, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εξαγορά της AXIA, η οποία θα ενισχύσει την επενδυτική τραπεζική και την πλατφόρμα κεφαλαιαγορών του Ομίλου. Στην Κύπρο, η εξαγορά της AstroBank διπλασίασε το μερίδιο αγοράς της Alpha Bank, ενισχύοντας θεαματικά τη θέση της στο νησί.

Οι συναλλαγές αυτές, σημείωσε, έχουν ήδη αποδώσει, οδηγώντας σε αύξηση 6% στα κέρδη ανά μετοχή και βελτίωση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων κατά μία ποσοστιαία μονάδα, με περιορισμένη κεφαλαιακή επιβάρυνση. Παράλληλα, η τράπεζα ενισχύθηκε με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης. «Με την Ελλάδα να εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, η Alpha Bank βρίσκεται σε ιδανική θέση για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που αναδύονται», κατέληξε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.