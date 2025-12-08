Με την υιοθέτηση του VCF, η Alpha Bank εδραιώνει περαιτέρω τον ρόλο της ως στρατηγικός συνεργάτης για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν σε σύγχρονες, αυτοματοποιημένες και αποδοτικές οικονομικές λειτουργίες.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε την επίσημη διάθεση της υπηρεσίας Visa Commercial Format (VCF), σε συνεργασία με τη Visa, ενισχύοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιο λύσεων που προσφέρει σε επιχειρηματικούς πελάτες. Το VCF αποτελεί διεθνές πρότυπο μορφοποίησης δεδομένων και επιτρέπει την αυτόματη ενσωμάτωση των συναλλαγών εταιρικών καρτών Visa στα λογιστικά και ERP συστήματα των επιχειρήσεων, όπως τα SAP Concur, Coupa και Expensia, διευκολύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις διαδικασίες διαχείρισης εξόδων.

Ο Παναγιώτης Διβριώτης, Cards & Personal Loans Director της Alpha Bank, υπογράμμισε ότι η νέα υπηρεσία ανεβάζει τον πήχη στις εταιρικές λύσεις πληρωμών, τονίζοντας πως η τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην παροχή καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλείων που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν αξία για το μέλλον.

Η αυτοματοποιημένη ροή δεδομένων, τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών σε επίπεδο γραμμής προϊόντων, η βελτιωμένη συμμόρφωση και η πλήρης διασύνδεση με τα εσωτερικά συστήματα ERP των επιχειρήσεων συγκαταλέγονται στα βασικά οφέλη της υπηρεσίας, τα οποία αναμένεται να επιταχύνουν τις εσωτερικές διαδικασίες και να αυξήσουν τον βαθμό ελέγχου και διαφάνειας.

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa για την Ελλάδα, σημείωσε ότι σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων στις πληρωμές, η συνεργασία με την Alpha Bank φέρνει στην ελληνική αγορά μία ακόμη καινοτομία της Visa, η οποία ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αποδοτικότητα στις εταιρικές συναλλαγές.

