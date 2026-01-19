Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προσωπικό με τουλάχιστον έξι έτη υπηρεσίας και εστιάζει σε ρόλους που επηρεάζονται άμεσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στοχευμένο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, στο πλαίσιο της εξέλιξης του επιχειρησιακού και λειτουργικού της μοντέλου, θέτει σε εφαρμογή η Alpha Bank, προσφέροντας ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για περιορισμένο αριθμό εργαζομένων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προσωπικό με τουλάχιστον έξι έτη υπηρεσίας και εστιάζει σε ρόλους που επηρεάζονται άμεσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και από το εν εξελίξει πλάνο απλοποίησης και αυτοματοποίησης διαδικασιών της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα είτε άμεσης αποχώρησης με αποζημίωση που μπορεί να φτάσει έως τις 190.000 ευρώ, ανάλογα με τη θέση και τα έτη προϋπηρεσίας, είτε εναλλακτικά επιλογής μακροχρόνιας άδειας μετ’ αποδοχών (sabbatical) διάρκειας δύο ή τεσσάρων ετών. Κατά τη διάρκεια του sabbatical, οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν υποχρέωση παροχής εργασίας και θα λαμβάνουν το 70% ή το 60% του μικτού μισθού τους αντίστοιχα, με ανώτατο συνολικό ποσό αποδοχών έως τις 260.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιπλέον πριμοδότηση βάσει θέσης, ετών προϋπηρεσίας και κοινωνικών κριτηρίων, με προσαύξηση 15.000 ευρώ ανά κατηγορία, ενώ όσοι δηλώσουν συμμετοχή κατά την πρώτη εβδομάδα υλοποίησης θα λάβουν πρόσθετη προσαύξηση 5%.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους εργαζόμενους άνω των 56 ετών, για τους οποίους προβλέπεται χορήγηση μικτών αποδοχών διάρκειας άνω των τριών ετών, καλύπτοντας το διάστημα έως τη συνταξιοδότησή τους και διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση στο επόμενο στάδιο. Παράλληλα, όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα διατηρούν το σύνολο των ευνοϊκών ρυθμίσεων σε δάνεια και κάρτες μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση της κανονικής εξυπηρέτησης, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical, ανάλογα με την επιλογή τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τράπεζας στις 19 Ιανουαρίου 2026, το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης συνοδεύεται από παράλληλες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της εξυπηρέτησης πελατών και επένδυσης στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Alpha Bank προχωρά συστηματικά στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των ομάδων στα τηλεφωνικά κέντρα και στο δίκτυο καταστημάτων, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου και φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των τεχνολογικών υποδομών και της αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων