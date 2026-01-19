Από τους Los Angeles Chargers στο ελληνικό real estate η οικογένεια Σπανού, άδεια για τη διαδικτυακή διεξαγωγή του Eurojackpot έλαβε ο ΟΠΑΠ, η εθελούσια έξοδος στην Alpha Bank, η Choose Ahead και η Νέα Εγνατία Οδός

Νέα εθελούσια έξοδος στην Alpha Bank

Πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης ανακοίνωσε η Alpha Bank. Ουσιαστικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους που γεννήθηκαν πριν το 1972 και βρίσκονται χαμηλά στην ιεραρχία του πιστωτικού ιδρύματος. Εκτός από τους φύλακες και κλητήρες η περίμετρος του προγράμματος περικλείει και στελέχη με χαμηλή αξιολόγηση. Όσοι είναι 54 ετών θα λάβουν τον ετήσιο μεικτό μισθό επί 3,25, ήτοι περίπου 130.000 ευρώ. Προβλέπεται και bonus 5% για όσους υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσα στις επόμενες δυο εβδομάδες. Σε σχέση με τις εθελουσίες αποχωρήσεις που έτρεξαν την παρελθούσα διετία το εν λόγω πρόγραμμα δεν είναι τόσο ελκυστικό, ωστόσο είναι πολύ στοχευμένο.

Και διαδικτυακό το Eurojackpot

Άδεια για τη διαδικτυακή διεξαγωγή του Eurojackpot χορηγήθηκε στον ΟΠΑΠ, με απόφαση της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Η άδεια αφορά στη νόμιμη παροχή του παιχνιδιού μέσω διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια και έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. Η διάρκειά της εκτείνεται έως τις 8 Μαρτίου 2034, ταυτόχρονα με τη λήξη της ισχύουσας άδειας για την επίγεια διεξαγωγή του Eurojackpot από τον ΟΠΑΠ. Το τίμημα για το σύνολο της διάρκειας της άδειας καθορίστηκε στο ποσό των 300.000 ευρώ, το οποίο η εταιρεία ήδη κατέβαλε. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει στα έσοδα από τη διαδικτυακή διεξαγωγή του Eurojackpot με ποσοστό 30% επί του μεικτού κέρδους. Επίσης, τα αδιάθετα ποσά κερδών, θα αποδίδονται στο Δημόσιο σύμφωνα με τους κανόνες διεξαγωγής του παιχνιδιού. Ο ΟΠΑΠ υποχρεούται να αναπτύξει και να λειτουργεί κατάλληλο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τη διαδικτυακή διεξαγωγή του Eurojackpot, καθώς και να συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

Στο ελληνικό real estate η οικογένεια Spanos

Στο ελληνικό real estate στρέφει το ενδιαφέρον της μία από τις πιο γνωστές οικογένειες της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οικογένεια Σπανού, ιδιοκτήτρια του κατασκευαστικού κολοσσού A.G. Spanos Companies και της ομάδας αμερικανικού φούτμπολ Los Angeles Chargers.

Σύμφωνα με πρόσφατα εταιρικά έγγραφα, η οικογένεια Σπανού προχώρησε στη σύσταση της MAS ONO Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 14 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου κατά την ίδρυσή της. Η νέα εταιρεία ανήκει κατά 100% στην αμερικανική MAS ONO LLC, με έδρα το Στόκτον της Καλιφόρνιας, σηματοδοτώντας την οργανωμένη είσοδο του ομίλου στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Βάσει του καταστατικού της, βασική δραστηριότητα της MAS ONO είναι η αγοραπωλησία ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης, ενώ το αντικείμενό της περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες διαχείρισης και εκμίσθωσης ακινήτων, αγοραπωλησίες ιδιόκτητων ακινήτων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών καταλυμάτων για επισκέπτες. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά real estate, ιδίως στον τουριστικό και παραθεριστικό τομέα.

Η οικογένεια Σπανού συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες επιχειρηματικές οικογένειες στις ΗΠΑ, με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία περίπου 2,4 δισ. δολαρίων, η οποία προέρχεται κυρίως από τη δραστηριότητά της στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων και από την ιδιοκτησία της ομάδας του NFL. Ιδρυτής της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας ήταν ο Άλεξ Σπανός (1923–2018), ο οποίος δημιούργησε την A.G. Spanos Companies και υπήρξε βασικός μέτοχος των Chargers μέχρι τον θάνατό του. Μετά το 2018, τη σκυτάλη ανέλαβε ο γιος του, Dean Spanos, ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ομάδας, με ενεργό ρόλο και από τα παιδιά του, A.G. και John Spanos.

Η σχέση της οικογένειας Σπανού με την Ελλάδα είναι διαχρονική και πολυεπίπεδη. Ο Άλεξ Σπανός είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός στη χώρα το 1986, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας, όταν επισκέφθηκε την ιδιαίτερη πατρίδα των γονιών του και προσέφερε σημαντική οικονομική βοήθεια στους σεισμόπληκτους. Την ίδια περίοδο ανέπτυξε στενή προσωπική σχέση με τον τότε πρωθυπουργό Ανδρέας Παπανδρέου, φιλία που, σύμφωνα με τον ίδιο, διήρκεσε επί σειρά ετών.

Παράλληλα, ο Άλεξ Σπανός είχε έντονη παρουσία στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής, όπου διετέλεσε πρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου την περίοδο 1997-1998. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της «Ηγεσίας των 100» και του Κληροδοτήματος «Πίστη», στο οποίο προσέφερε 10 εκατ. δολάρια, ενώ σημαντικές ήταν και οι δωρεές του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Βοστώνης. Το 2007 προσέφερε ένα εκατ. δολάρια για την ενίσχυση των πυρόπληκτων της Ηλείας.

Για τη συνολική του προσφορά στον ελληνισμό και την Ορθοδοξία, τιμήθηκε από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, ενώ οι Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου του απένειμαν το «Αθηναγόρειο Βραβείο».

Η Choose Ahead

Προ ημερών σας ενημερώσαμε πως ο Γιάννης Δέτσης, επικεφαλής της Choose Strategic Communications Partner, μέσω της εταιρείας του Repucapital Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, προχωρά στην απόκτηση της εταιρείας δημοσκοπήσεων MRB HELLAS ΑΕ μέσω διαδικασίας προσυμφωνημένης εξυγίανσης (pre-pack). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κίνησης, η Repucapital είχε ήδη προχωρήσει στην κατοχύρωση του σήματος MRB HELLAS ΑΕ στο μητρώο σημάτων του Υπουργείο Ανάπτυξης.

Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες, ο κ. Δέτσης προχώρησε στη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ, τεχνολογίας και επιχειρηματικών συμβούλων. Πρόκειται για τη Choose Ahead Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 25.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, κύρια δραστηριότητα της Choose Ahead είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μάρκετινγκ, ενώ το αντικείμενό της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει την τεχνολογία της πληροφορίας, την ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού, την τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, την επεξεργασία δεδομένων, τις υπηρεσίες επιχειρηματικών και στρατηγικών συμβούλων, καθώς και τις υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας και έρευνας αγοράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της νέας εταιρείας, καθώς σε αυτό συμμετέχει ως αναπληρωτής πρόεδρος ο Δημήτρης Μαύρος, ο επικεφαλής της MRB HELLAS ΑΕ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Choose Ahead έχει οριστεί ο κ. Δέτσης, ενώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και η Ευσταθία Βαλασοπούλου.

Η Νέα Εγνατία Οδός

Η Νέα Εγνατία Οδός Λειτουργία ΑΕ, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατία Οδός και των κάθετων αξόνων της, στο πλαίσιο της παραχώρησης στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ–Egis Projects, προχώρησε προ ημερών στην κατοχύρωση των νέων εταιρικών της σημάτων. Τα σήματα καταχωρήθηκαν στο μητρώο του υπουργείο Ανάπτυξης, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην εμπορική ταυτότητα της εταιρείας. Ειδικότερα, το σήμα «Νέα Εγνατία Οδός» κατοχυρώθηκε και θα προστατεύεται έως τις 14 Ιανουαρίου 2036, ενώ το σήμα «Νέα Εγνατία Οδός Λειτουργία» θα προστατεύεται έως τις 15 Ιανουαρίου 2036.

Στον τουρισμό ο Δημήτρης Δέμος

Στον τουριστικό κλάδο εισέρχεται ο Δημήτρης Δέμος, Διευθύνων Σύμβουλος της φαρμακευτικής εταιρείας DEMO και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Η κυπριακή εταιρεία του, Maselor Limited, προχώρησε στην εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας. Το υποκατάστημα εδρεύει στον οικισμό Μαράθι του Δήμου Πάτμου και έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για κατοικία, σηματοδοτώντας την είσοδο του Δημήτρη Δέμου στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Νόμιμος εκπρόσωπος του υποκαταστήματος ορίστηκε ο ίδιος. Για τους μη γνωρίζοντες το Μαράθι, είναι ένα μικρό νησάκι που βρίσκεται οκτώ ναυτικά μίλια ανατολικά της Πάτμου. Το καλοκαίρι έχει αρκετούς τουρίστες, ωστόσο τον χειμώνα οι μόνιμοι κάτοικοι του μετριούνται στα δάκτυλα.