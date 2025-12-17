Πόσοι συνταξιούχοι έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα τα αναδρομικά.

Με καθυστέρηση που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει ή και ξεπερνά τα τρία χρόνια, λόγω της έντονης γραφειοκρατίας, συνεχίζεται η καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου από τον ΕΦΚΑ σε συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Από το σύνολο των περίπου 370.000 συνταξιούχων που κατέθεσαν αγωγές, εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί μόλις 20.000 δικαιούχοι. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί κυμαίνονται από 2.500 έως 3.000 ευρώ, πλέον τόκων 6%, ενώ καταγράφονται ακραίες περιπτώσεις όπου αγωγές που κατατέθηκαν το 2017 οδήγησαν σε αποφάσεις πληρωμής μόλις το καλοκαίρι του 2024.

Τα αναδρομικά αφορούν περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και την κατάργηση των δώρων για το 11μηνο από 11 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2020. Παρά τις δικαστικές αποφάσεις υπέρ των συνταξιούχων, ένα μικρό αλλά υπολογίσιμο ποσοστό εξακολουθεί να αναμένει την καταβολή ποσών έως και 4.000 ευρώ, εξαιτίας καθυστερήσεων στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Σημειώνεται ότι τα αναδρομικά του 11μήνου καταβάλλονται αποκλειστικά στους συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, με τόκο 6%. Όσοι δεν άσκησαν αγωγές έμειναν οριστικά εκτός διεκδικήσεων, μετά και τη σχετική νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε επί υπουργίας Γιάννη Βρούτση και όρισε ότι μετά το 2020 χάνεται το δικαίωμα προσφυγής. Καθοριστική υπήρξε και η απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία «έκλεισε» οριστικά τη δυνατότητα νέων διεκδικήσεων.

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των αναδρομικών από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για όσους είχαν καταθέσει αγωγές πριν από το 2017. Παρά τις δικαστικές κρίσεις, στον ΕΦΚΑ και στο υπουργείο Εργασίας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη καμία ουσιαστική συζήτηση για τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής των επιστροφών, οι οποίες –σύμφωνα με πληροφορίες– ενδέχεται να γίνουν σε πολλές δόσεις λόγω του υψηλού δημοσιονομικού κόστους.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε αντισυνταγματική την επιβολή της ΕΑΣ για τα έτη 2017 και 2018. Ως εκ τούτου, επιστροφές δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου για το συγκεκριμένο διάστημα, ακόμη και όσοι δεν είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Η αντισυνταγματικότητα αφορά περίπου 350.000 συνταξιούχους, με το συνολικό κόστος να υπολογίζεται στα 420 εκατ. ευρώ.

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται περίπου 8.000 αγωγές, κυρίως από συνταξιούχους ειδικών μισθολογίων, όπως στρατιωτικοί, πανεπιστημιακοί και δικαστικοί. Παράλληλα, περίπου 400.000 συνταξιούχοι έχουν καταθέσει αγωγές για το σύνολο των αναδρομικών, ενώ άλλοι 800.000 έως 900.000 δικαιούνται επιστροφές χωρίς να έχουν προσφύγει.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν οι επιστροφές θα καταβληθούν εφάπαξ ή σε δόσεις, με την έως τώρα πρακτική της Πολιτείας να προκρίνει τη λύση της τμηματικής καταβολής, χωρίς ωστόσο σαφές χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, σοβαρές εκκρεμότητες καταγράφονται και για περίπου 35.000 συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 και διαθέτουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Παρότι δικαιούνται αυξήσεις και αναδρομικά βάσει των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση (ν. 4670/2020), δεν έχει ολοκληρωθεί ο απαραίτητος επανυπολογισμός των συντάξεών τους.

Οι αυξήσεις ισχύουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να αναμένουν και σημαντικά αναδρομικά ποσά. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ποσά κυμαίνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ για συνταξιούχους με 35–36 έτη ασφάλισης, ενώ για όσους έχουν 40 έτη και υψηλό συντάξιμο μισθό τα αναδρομικά μπορεί να ξεπερνούν τις 8.500 ευρώ.

Κύκλοι του ΕΦΚΑ διαβεβαιώνουν ότι για τον επανυπολογισμό δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους συνταξιούχους, καθώς ο φορέας διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία και θα προχωρήσει αυτοτελώς στις απαιτούμενες διαδικασίες.