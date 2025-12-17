Ο ΟΑΣΑ πραγματοποιεί στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα: Πότε θα βγουν τα λεωφορεία στους δρόμους

Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για σήμερα Τετάρτη, από τις 11:00 έως τις 17:00, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00, ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Σημειώνεται πως τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

Η στάση εργασίας προκηρύχθηκε από το σωματείο προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.