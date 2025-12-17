Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την Τρίτη έξι μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
Οι προτεινόμενες δράσεις έχουν στόχο να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων - με την αναβάθμιση και την ανακαίνιση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων προσιτών κατοικιών - ενώ για πρώτη φορά ενισχύονται επαγγελματικές ομάδες που έχουν υποστεί, συχνά με δραματικό τρόπο, τις συνέπειες της έλλειψης κατάλληλης στέγης.
Το μέτρο που ξεχωρίζει είναι η επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Το μέτρο δεν συνοδεύεται από κάποιο εισοδηματικό κριτήριο και αναμένεται να προσφέρει μια «ανάσα».
Οι επιπλέον πέντε δράσεις «με στόχο να αυξηθεί η προσφορά και η ζήτηση για τα ακίνητα»:
- Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών - θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της - 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.
- Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.
- Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης - Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.
- Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.
- Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.