Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την Τρίτη έξι μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Οι προτεινόμενες δράσεις έχουν στόχο να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων - με την αναβάθμιση και την ανακαίνιση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων προσιτών κατοικιών - ενώ για πρώτη φορά ενισχύονται επαγγελματικές ομάδες που έχουν υποστεί, συχνά με δραματικό τρόπο, τις συνέπειες της έλλειψης κατάλληλης στέγης.

Το μέτρο που ξεχωρίζει είναι η επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Το μέτρο δεν συνοδεύεται από κάποιο εισοδηματικό κριτήριο και αναμένεται να προσφέρει μια «ανάσα».

Οι επιπλέον πέντε δράσεις «με στόχο να αυξηθεί η προσφορά και η ζήτηση για τα ακίνητα»:

