Συνεχίζεται το φιάσκο με την μεγάλη πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Παρά τις πανηγυρικές διαβεβαιώσεις που δόθηκαν μέχρι και την τελευταία στιγμή από κυβερνητικά στελέχη σε τηλεοπτικά πάνελ και ραδιοφωνικές εκπομπές, η εξόφληση ούτε της βασικής ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (208 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους) ούτε της αναδιανεμητικής (142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους) πραγματοποιήθηκε τελικά τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου και χτες Τρίτη. Για ακόμη μία φορά, οι υποσχέσεις έμειναν στα λόγια και οι δικαιούχοι έμειναν να κοιτούν τους λογαριασμούς τους.

Την ίδια ώρα, ο ΕΛΓΑ δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως «τεχνικό πρόβλημα»: τα ποσά που του αναλογούσαν τραβήχτηκαν κανονικά, με αποτέλεσμα χιλιάδες αγρότες να βλέπουν τους λογαριασμούς τους να αδειάζουν, χωρίς όμως να έχουν προηγουμένως πιστωθεί οι ενισχύσεις που τους είχαν εξαγγελθεί. Μια εικόνα που μόνο ως οξύμωρη μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η αιτία της μη πληρωμής αποδίδεται σε λάθος του ίδιου του συστήματος καταβολής, ένα «τεχνικό θέμα» που, σύμφωνα με τους αρμόδιους θα... διορθωθεί με τους αγρότες να καλούνται για μία ακόμα φορά να δείξουν υπομονή και ψυχραιμία.

Mέχρι το μεσημέρι θα έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, όπως διαβεβαιώνουν σε ανακοίνωσή τους το υπουργείο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χθες, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ προτού πιστωθούν τα παραπάνω ποσά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες.

Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί».

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ενοποιήθηκαν οι πληρωμές Τρίτης και Τετάρτης από την κυβέρνηση, σε μία ίσως κίνηση προς τους αγροτοκτηνοτρόφους οι οποίοι συσκέπτονται μαζικά ώστε να αποφασίσουν εάν και πως θα προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Βεβαίως να τονιστεί ότι με την πληρωμή θα αποκαλυφθεί πόσες χιλιάδες μένουν εκτός και πηγαίνουν προς Μάρτιο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στα ζητήματα των αγροτών τα οποία έχει προτάξει η κυβέρνηση και για τα οποία όπως είπε αναμένεται η ανταπόκριση των αγροτών προκειμένου να κλείσει ο διάλογος. Ειδικότερα:

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: «Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ. Να δούμε μαζί με τους εκπροσώπους των αγροτών ένα καινούριο σύστημα», ανέφερε.

Επιστροφή ΕΦΚ: «Να εξετάσουμε πως μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς να ανοίξει παράθυρο για αθέμιτες πρακτικές. Έχει γίνει προεργασία από το υπουργείο οικονομικών και την ΑΑΔΕ, είμαστε στη διάθεσή τους να το κουβεντιάσουμε».

Ανακατανομή των επιδοτήσεων: «Με το καινούργιο σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων προκύπτουν αδιάθετα πόσα, είτε γιατί υποβλήθηκαν λιγότερες αιτήσεις είτε γιατί το σύστημα δεν δίνει επιδοτήσεις σε κάποιους που ακολουθούσαν συγκεκριμένες πρακτικές στο παρελθόν. Είχαμε πει ότι θα γίνει ανακατανομή αυτών των ποσών υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό θα δώσουμε προτεραιότητα σε τρεις ομάδες παραγωγών: Στους κτηνοτρόφους στην ηπειρωτική Ελλάδα που έχουν το πρόβλημα της ευλογιάς και στη νησιωτική χώρα που έχουν υψηλότερο κόστος ζωοτροφών και χαμηλότερη τιμή γάλακτος. Επίσης στους σιτοπαραγωγούς και τους βαμβακοπαραγωγούς που αντιμετωπίζουν φέτος το πρόβλημα των χαμηλότερων εμπορικών τιμών για τα προϊόντα τους. Υπάρχει ένας κουμπαράς τον οποίο θα στρέψουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις με διάφορους τρόπους», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Αγροτικό ρεύμα: Η ΔΕΗ επεξεργάζεται διάφορες προτάσεις και ιδέες για περαιτέρω διευκόλυνση των αγροτών.