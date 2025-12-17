«Όταν άλλοι κλείνουν γραφεία, εμείς ανοίγουμε», δήλωσε κατά την διάρκεια της ομιλίας του, στα εγκαίνια των γραφείων του Κινήματος στη Λειβαδια, ο Στεφανος Κασσελάκης.

Απευθυνόμενος στα δεκάδες μέλη που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο των νέων γραφείων, στο κέντρο της πόλης, υπογράμμισε πως το ζήτημα δεν είναι μόνο τα τετραγωνικά. «Το ζήτημα είναι ο κόσμος των γραφείων.

Γιατί σε κάποια κομματικά γραφεία μπαινοβγαίνουν οι «φραπέδες» και οι «χασάπηδες».

Την ώρα που Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για το ποιος είναι ο λιγότερο απατεώνας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμείς χτίζουμε από κάτω προς τα πάνω. Με πρωτοβουλίες των μελών και όχι των κρυφών χορηγών».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ευχαρίστησε την γραμματεία της Οργάνωσης για τις δράσεις της καθώς και την βουλευτή Βοιωτίας, Γιώτα Πουλου. Παρόντες στα εγκαίνια ήταν και η διευθύντρια του γραφείου του και βουλευτής του Νοτίου Τομέα, Ραλλία Χρηστιδου καθώς ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

«Αυτό για το οποίο είμαι πραγματικά υπερήφανος σήμερα, δεν είναι μόνο τα εγκαίνια των νέων γραφείων μας», δήλωσε ο Στεφανος Κασσελάκης και συμπλήρωσε:

«Είμαι υπερήφανος για τους ανθρώπους που είμαστε στο Κίνημα Δημοκρατίας. Που είμαστε το Κίνημα Δημοκρατίας. Τίμιοι, δημοκρατικοί πολίτες. Που δεν ψάχνουμε ρουσφέτι, αλλά αλλαγή.

Και αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αλλαγή στην κοινωνία , στη Δημοκρατία.

Γιατί ξέρουμε ότι η Δημοκρατία χτίζεται από εδώ, από τις γειτονιές και όχι από τα σαλόνια των επιχειρηματιών και των βολεμένων πολιτικών».

Νωρίτερα ο πρόεδρος του Κινήματος -συνοδευόμενος από τους βουλευτές και τον συντονιστή του Τομέα Επιχειρηματικότητας, Γιώργο Φλωρα- συναντηθηκε στο Επιμελητήριο Λειβαδιάς, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της πόλης και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου.

Ο Στεφανος Κασσελάκης έφτασε νωρίς το απόγευμα στην Λειβαδια και επισκέφθηκε την αγορά της πόλης. Συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες ενώ μέλη της Οργάνωσης μοίραζαν έντυπο υλικό με τις θέσεις του κόμματος και τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.