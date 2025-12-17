Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία.

Ένα σοκαριστικό επεισόδιο διαδραματίστηκε στο 3ο ΕΠΑΛ του Χαλανδρίου που τελεί υπό κατάληψη, όταν διευθύντρια του σχολείου και καθηγητής επιχείρησαν να τη λήξουν, κόβοντας την αλυσίδα της εισόδου με κόφτη.

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά πως καθηγητής και διευθύντρια χτυπούσαν τα χέρια των παιδιών προκειμένου να αφήσουν την αλυσίδα, ενώ στη διάρκεια του επεισοδίου καθηγητής τραυμάτισε τα δάχτυλα του ανηλίκου, ο οποίος ουρλιάζει από τον πόνο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dezvhgruyzqx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο μαθητής υπέστη κάκωση σε δύο δάχτυλα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σημειώνεται πως το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου βρίσκεται υπό κατάληψη λόγω προβλημάτων που αφορούν την καθαριότητα και τις υποδομές του σχολικού κτιρίου.