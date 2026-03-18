Καταπέλτης για την Ελλάδα είναι ο ευρωπαϊκός έλεγχος στην διαχείριση πόρων για προγράμματα κατάρτισης, τι καταγγέλλει η Νέα Αριστερά.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για διαρκή αποκάλυψη νέων σκανδάλων και κακοδιαχείριση δημόσιων πόρων. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «δεν περνάει μέρα» χωρίς να έρθει στο φως μια νέα υπόθεση που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια στη διαχείριση χρηματοδοτήσεων.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται προγράμματα κατάρτισης που χρηματοδοτήθηκαν με ευρωπαϊκούς πόρους. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του δημοσιογράφου Τάσος Τέλλογλου, έλεγχος ευρωπαϊκού μηχανισμού κατά της διαφθοράς εντόπισε σημαντικές αποκλίσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Ειδικότερα, καταγράφονται περιπτώσεις υποεκτέλεσης, καθώς δηλώθηκαν πολύ περισσότεροι ωφελούμενοι από όσους τελικά εκπαιδεύτηκαν. Ενδεικτικά:

Στα προγράμματα για φυλακές, δηλώθηκαν 7.500 άτομα, ενώ εκπαιδεύτηκαν λίγο πάνω από 4.000 (56%).

Σε προγράμματα για άτομα με αναπηρία, από 3.000 δηλωθέντες συμμετείχαν μόλις 882 (29%).

Στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους, από 1.600 δηλωθέντες εκπαιδεύτηκαν 209 (13%).

Παράλληλα, σημειώνεται ότι περίπου το 80% της θεωρητικής εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, ιδιαίτερα σε περιοχές απολιγνιτοποίησης, κάτι που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί απαράδεκτο. Όπως τονίζεται, η αναντιστοιχία ανάμεσα στα δηλωθέντα και στα πραγματικά αποτελέσματα οδηγεί σε οικονομικές συνέπειες για τη χώρα. Από τα 6.488.075 ευρώ που έλαβε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλείται να επιστρέψει το 25%, δηλαδή 1.622.018 ευρώ.

Η Νέα Αριστερά θέτει σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση: «Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την κακοδιαχείριση; Πώς αξιοποιούνται οι ευρωπαϊκοί πόροι; Ποιος λογοδοτεί όταν προκύπτουν τέτοιες αποκλίσεις;»

Καταλήγοντας, υποστηρίζει ότι διαμορφώνεται ένα σύστημα που ευνοεί συγκεκριμένα συμφέροντα χωρίς επαρκή έλεγχο και υπογραμμίζει ότι «δεν θα συνηθίσουμε σε μια καθημερινότητα σκανδάλων».

