Σφοδρή κριτική της Νέας Αριστεράς για κυβερνητικές ευθύνες.

Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί η εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, για πρώτη φορά έπειτα από περίπου δύο δεκαετίες, με τη Νέα Αριστερά να κάνει λόγο για εξέλιξη που απειλεί ευθέως την κτηνοτροφία, την τοπική οικονομία και τη συνοχή της κοινωνίας στο νησί.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, οι επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους είναι ήδη έντονες, καθώς η παραγωγή πλήττεται σοβαρά, τα εισοδήματα μειώνονται δραστικά και ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση. Οι ίδιοι οι επαγγελματίες του κλάδου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως σημειώνουν, οδηγεί σε οικονομική ασφυξία.

Το κόμμα αποδίδει σημαντικές ευθύνες στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν ελήφθησαν έγκαιρα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την αυξημένη ευαλωτότητα της χώρας σε ζωονόσους, ιδίως σε περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που είχαν κατατεθεί το προηγούμενο διάστημα από τον βουλευτή Νάσος Ηλιόπουλος, με τις οποίες επισημαινόταν η υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όπως τονίζεται, οι ελλείψεις σε προσωπικό και οι περιορισμένοι έλεγχοι δημιουργούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου για την εκδήλωση και εξάπλωση ασθενειών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί, αν και κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό της νόσου, δεν συνοδεύονται από ένα σαφές και άμεσο πλαίσιο οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Οι κτηνοτρόφοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές απώλειες χωρίς επαρκείς εγγυήσεις αποζημίωσης.

Η Νέα Αριστερά καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων: