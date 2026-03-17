Τα ζώδια που ευνοούνται ερωτικά από τη Νέα Σελήνη και την Πανσέληνο του Απριλίου.

Η νέα σελήνη του Μαρτίου αναδύεται στις 18 Μαρτίου, ρίχνοντας φως στο ζώδιο των Ιχθύων με αποτέλεσμα να έρθουν στην επιφάνεια, ζητήματα καρδιάς, κρίσιμες αποφάσεις και νέα ξεκινήματα.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι σεληνιακές φάσεις επηρεάζουν έντονα τη συναισθηματική - ερωτική ενέργεια των ζωδίων και κορυφώνεται υπό το φως της Πανσελήνου με πάθη και αποκαλύψεις.

Στον τομέα των συναισθημάτων η φάση της νέας σελήνης ενδείκνυται για νέες γνωριμίες, φλερτ, επανεκκίνηση σχέσεων και την επισφράγιση του έρωτα, ενώ έρχονται στο προσκήνιο οι singles που αναζητούν σταθερά συναισθήματα.

Σύμφωνα με το people.com, η νέα σελήνη αναμένεται να αναδυθεί στις 18 Μαρτίου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, τα ξημερώματα της 2ας Απριλίου 2026, θα φανεί στην Ελλάδα η Πανσέληνος, γνωστή και με την ονομασία «Ροζ Πανσέληνος».

Παρά το όνομά της, η Σελήνη δεν αποκτά πραγματικά ροζ χρώμα. Αντίθετα, η ονομασία προέρχεται από παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και σχετίζεται με την άνθιση ενός άγριου λουλουδιού, το φλοξ, που ανθίζει την άνοιξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νέα Σελήνη – Τα ζώδια που θα πουν «ναι» στον έρωτα

Η Νέα Σελήνη συνδέεται με νέες αρχές και ευκαιρίες στον έρωτα, ενώ η Πανσέληνος με πάθος, αποκαλύψεις και την κορύφωση των συναισθημάτων. Σύμφωνα με τα αστρολογικά ημερολόγια για το 2026 και το people.com, η Νέα Σελήνη τοποθετείται στο ζώδιο των Ιχθύων και είναι η φάση που συνδέεται με συναισθηματική ανανέωση και ερωτική ενέργεια.

Κριός:

Όπως σε κάθε νέα Σελήνη, έτσι και σε αυτή του Μαρτίου, οι Κριοί έρχονται στο προσκήνιο, καθώς σε αυτή τη φάση ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η διάθεση για πρωτοβουλία και νέες γνωριμίες. Αυτή η συνθήκη μεταφράζεται σε περισσότερη πρωτοβουλία στο έρωτα και έντονο φλερτ, ενώ είναι η ιδανική περίοδος για να κάνετε το πρώτο βήμα και να διεκδικήσετε το πρόσωπο του πόθου σας.

Ταύρος:

Το φως της Νέας Σελήνης, επηρεάζει θετικά τους Ταύρους, αναδεικνύοντας ζητήματα σταθερότητας και συναισθηματικής ασφάλειας. Η όψη της Σελήνης και έπειτα της Πανσελήνου μπορούν να φέρουν στο δρόμο σας σοβαρές γνωριμίες ή να ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες. Τόσο οι ελεύθεροι Ταύροι – όσο και οι δεσμευμένοι, θα έχουν την ευκαιρία να σταθεροποιήσουν τα συναισθήματα τους.

Ιχθύες:

Η Νέα Σελήνη φωτίζει το ζώδιο των Ιχθύων, από όπου πηγάζουν έντονα συναισθήματα, ρομαντισμός και ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια. Η ενέργειά της ενισχύει την ευαισθησία και την εσωτερική ανανέωση, ενώ μπορεί να φέρει νέες, καρμικές ή μοιραίες γνωριμίες που ανανεώνουν την ερωτική ζωή. Πρόκειται για μία περίοδο έντονων συναισθημάτων, πνευματικής σύνδεσης και ουσιαστικής ένωσης.