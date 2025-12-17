Το αγροτικό μέτωπο, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ακρίβεια βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας με την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Προσπάθεια να αντιστρέψει το κλίμα στην κοινωνία στην κομματική βάση της ΝΔ. και στους «γαλάζιους» βουλευτές -που συναντά σήμερα ενόψει Χριστουγέννων -επιχείρησε ο πρωθυπουργός κλείνοντας την πενθήμερη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Το αγροτικό μέτωπο, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ακρίβεια βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.

Δέσμευση Μητσοτάκη με στόχο την αποκλιμάκωση την Παρασκευή

Στο αγροτικό μέτωπο ο πρωθυπουργός επιχείρησε να εκτονώσει το κλίμα προσκαλώντας ξανά τα μπλόκα σε διάλογο. Αναφέρθηκε και ο ίδιος στο νέο πακέτο μέτρων στο οποίο δεσμεύεται η κυβέρνηση με έμφαση το φθηνότερο ρεύμα , το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και στην στήριξη μέρους του εισοδήματος που έχασαν γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τις χαμηλές τιμές σε βαμβάκι και σιτάρι και από την σφαγή χιλιάδων ζώων λόγω ευλογιάς.

Όχι τυχαία αναφέρθηκε και ο ίδιος στα νέα μέτρα αλλά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης που προηγήθηκε σε μία συμβολική κίνηση προφορικής δέσμευσης προς τους αγρότες από το βήμα της βουλής στην κορυφαία συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Με τις πληροφορίες στο παρασκήνιο να λένε ότι η κυβέρνηση ποντάρει σε μία συνάντηση με το συντονιστικό των αγροτών την Παρασκευή αφού απέτυχε η προσπάθεια να τους φέρει στο τραπέζι του διαλόγου πριν από τον προϋπολογισμό.

Αναλυτικά το πακέτο μέτρων

Παρ΄ όλα αυτά, ο πρωθυπουργός αλλού δεσμεύτηκε σε συγκεκριμένα νούμερα αλλού όχι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα, ωστόσο, με πληροφορίες του Dnews η κυβέρνηση έχει σκοπό να κατεβάσει την τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα από 9,2 που ισχύει σήμερα με τους αγρότες διεκδικούν τα 7 λεπτά.

Στο πάγιο αίτημα των αγροτών για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου που εφοδιάζονται στην αντλία, η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί παρά τις αρχικές αντιρρήσεις για ανυπέρβλητο τεχνικό πρόβλημα. Η ΑΔΑΕ έφτιαξε μία πλατφόρμα η οποία θα διασφαλίζει τις συναλλαγές.

Τέλος , ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα δώσει όλα τα κοινοτικά χρήματα που θα παραμείνουν αδιάθετα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους και το κόψιμο αυτών που δεν δικαιούνται να τις πάρουν. Είπε και το ποσό. Αφορά 160 εκ ευρώ τα οποία θα μοιραστούν αδικημένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Το βαρύ ζήτημα του που πάει ο πρωτογενής τομέας το προσπέρασε καταθέτοντας πρόταση για διακομματική Επιτροπή με πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Η κυβέρνηση κάνει την αδυναμία... στυλ

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός επιχείρησε να κάνει την αδυναμία και την ευθύνη της κυβέρνησης για τους «Φραπέδες», στυλ!

Έβαλε «ισοβαρώς» στο κάδρο των ευθυνών τις κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος στον Ν. Ανδρουλάκη προφανώς αξιοποιώντας τις αμφότερες κουμπαριές και εμπλοκές με μέλη του κυκλώματος που λυμαίνονταν τουλάχιστον τα τελευταία έξι χρόνια τα ευρωπαϊκά χρήματα σε βάρος των τίμιων αγροτών.

«Δεν θα δεχθώ να απολογηθώ για παρανομίες καιροσκόπων» είπε φωτογραφίζοντας τον «Φραπέ» ή την Π. Σεμερτζίδου αποφεύγοντας να πει γιατί δέχθηκαν ή και ανέχθηκαν «γαλάζιους» απατεώνες οι υπουργοί του. Φρόντισε, ωστόσο, να κάνει λόγο για «παράσιτα» που προσκαλούνται σε όλους τους ζωντανούς μηχανισμούς εξουσίας διαχέοντας τις ευθύνες.

Ανάποδα επέλεξε να διαβάσει ο πρωθυπουργός και τις συνέπειες του σκανδάλου που άφησε απλήρωτους τους αγρότες και τους έβγαλε στον δρόμο. Βάφτισε «μεταρρύθμιση» την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ μετά το «τελεσίγραφο» της Ε.Ε. όταν αποκαλύφθηκε το εύρος του σκανδάλου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έστειλε δικογραφία στη βουλή σε βάρος των Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες τους. Ο κ. Μητσοτάκης οικειοποιήθηκε σε τέτοια βαθμό το ευρωπαϊκό τελεσίγραφο ώστε προειδοποίησε ότι την Πέμπτη κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για να φέρει την αντιπολίτευση προ των ευθυνών της.

Μέτρα «by pass» για την ακρίβεια

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που παραμένει ο «ελέφαντας» στο δωμάτιο , ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ που θα αρχίσει να υλοποιείται από τον Ιανουάριο θα δώσει απάντηση. Μέτρα που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών και ως εκ τούτου θα δημιουργήσουν ανάχωμα στην ακρίβεια. Με τους περισσότερους πολίτες πάντως – όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις- να μην πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα αυτών των by pass μέτρων και να ζητούν μέτρα που αφορούν αυτές καθ αυτές τις τιμές όπως η μείωση του ΦΠΑ ή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.