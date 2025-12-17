Αρκετοί γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές δηλώνουν έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα μπλόκα.

Ο Κ. Τσιάρας πίστευε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι υπήρχε ανοιχτό παράθυρο διαλόγου με τους αγρότες ακόμη και ανήμερα του προϋπολογισμού.

Η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε και τώρα η κυβέρνηση προσβλέπει σε νέο παράθυρο διαλόγου την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετοί γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές δηλώνουν έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα μπλόκα αλλά περιμένουν να υπάρξει ενιαία απάντηση στο νέο πακέτο μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Η Κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση ποντάρει σε μία αποκλιμάκωση μέχρι τα τέλη της εβδομάδος ακόμη και αν χρειαστεί να παραμείνουν συμβολικά τα τρακτέρ στους δρόμους κλείνοντας μία λωρίδα στους δρόμους ώστε να μπορούν οι πολίτες να μετακινούνται τις μέρες των Χριστουγέννων απρόσκοπτα.

Λ.Ι.