Στις Σέρρες θα αποφασίσουν οι αγρότες για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Την Πέμπτη (18/12) στις Σέρρες θα γίνει η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, για τα επόμενα βήματα στις κινητοποιήσεις, την ώρα που το αγροτικό ζήτημα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κυριάρχησαν και στην κόντρα των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί του προϋπολογισμού.

Στη Βουλή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε πλαίσιο στήριξης των αγροτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν τα βέλη τους κατά της κυβέρνησης τόσο για τη στάση της απέναντι στους αγρότες, όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες την Πέμπτη (18/12), στις 14:00. Οι εκπρόσωποι παραγωγών από όλη την Ελλάδα θα πάρουν αποφάσεις για την επόμενη ημέρα των κινητοποιήσεών τους.

Πάντως, μέχρι στιγμής οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα που έχουν στήσει σε πολλά σημεία της χώρας και διαμηνύουν ότι θα κάνουν εκεί Χριστούγεννα.

Μητσοτάκης: Δεν συζητείται η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ - Σύσταση διακομματικής επιτροπή

Στην ομιλία του κατά τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού, όταν αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών, αεροδρομίων με μία διάθεση έλλειψης διαλόγου».

«Αργήσαμε και ευθυνόμαστε, αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο. Η δική μας πρόταση είναι μία: η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε και υπογράμμισε ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν συζητιέται.

«Δεν πρόκειται να συζητηθεί η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης και το πρώτο βήμα για την απελευθέρωση του αγροτικού κόσμου από τα δεσμά ενός κακού παρελθόντος. Η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση και να δούμε κ. Ανδρουλάκη πώς θα τοποθετηθείτε με την ψήφο σας», τόνισε.

«Αν δύο κόμματα έχουν μεγαλύτερη ευθύνη είναι το δικό μας και το δικό σας. Γιατί κανείς δεν ξεχνά τη δική σας συνεισφορά στους συνεταιρισμούς και πώς διαχειριστήκατε τις επιδοτήσεις», ανέφερε σε άλλο σημείο, απευθυνόμενος ξανά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα. Όμως τους ζητώ να ξαναδούμε εξαρχής -μαζί με τους αγρότες- τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα. Απευθύνω πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης: 4 μήνες, μια διακομματική επιτροπή, με διακομματικό προεδρείο, να εξετάσουμε τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα και ελάτε να συμφωνήσουμε στις απαραίτητες αλλαγές που θα δεσμεύσουν και τις επόμενες κυβερνήσεις», ανέφερε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Χατζηδάκης: Πρόσθετη στήριξης στους αγρότες

Από το βήμα της Βουλής, ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε το πλαίσιο της πρόσθετης στήριξης των αγροτών που προκύπτει από την ανακατανομή των κονδυλίων της βασικής.

«Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα να δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. να δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και σημείωσε ότι θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για τη στήριξη των αγροτών.

«Βασιζόμενοι στον διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων πρόσθετων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ», ανέφερε.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. «χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές».

Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

«Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα για την ελληνική γεωργία. Περιμένουμε τους εκπροσώπους των αγροτών μας τις επόμενες μέρες. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση και βέβαιοι πως και εκείνοι θα δείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα. Η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ένα νέο ξεκίνημα για την ελληνική γεωργία», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ανδρουλάκης σε κυβέρνηση: Εσείς στέλνετε τους αγρότες στα μπλόκα

«Ο αγροτικός κόσμος έχει ξεπεράσει τα όρια της αντοχής του, με τις νέες δυσκολίες, τις ελλιπείς πληρωμές, το κόστος παραγωγής», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του επί του προϋπολογισμού.

«Ένας αγρότης, κύριε Μητσοτάκη, που βλέπει τα όσπρια που παράγει να πωλούνται στο ράφι τρεις, πέντε ή και δεκαπέντε φορές πάνω, τι θα κάνει; Θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει στα μπλόκα; Αυτός που βλέπει να εξαπλώνεται η ευλογιά, σφαγιάζονται μισό εκατομμύριο ζώα και καταστρέφεται το βιός του, θα κάτσει στο σπίτι του ή θα πάει στα μπλόκα κύριε Μητσοτάκη; Αυτοί που είδαν στους λογαριασμούς τους να μην μπαίνουν ούτε τα μισά από αυτά που τους χρωστάτε από τις βασικές ενισχύσεις, θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε στα μπλόκα κύριε Μητσοτάκη; Αυτοί που είδαν να πηγαίνουν 72,3% πάνω τα λιπάσματα, 55% οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, 40% οι ζωοτροφές, θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει στα μπλόκα κύριε Μητσοτάκη; Αυτοί που βλέπουν τους αετονύχηδες της γαλάζιας συμμορίας να κυκλοφορούν με τις Porsche και τις Ferrari από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αγανακτισμένοι, θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε στα μπλόκα; Αυτοί, λοιπόν, πάνε στα μπλόκα γιατί τους στέλνετε εσείς», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βύθισε στην απελπισία τους αγρότες.

«Αντί να είναι στα χωράφια τους, διεκδικούν το δικαίωμα στην επιβίωση αυτών και των οικογενειών τους. Πρέπει, λοιπόν, να βάλουμε στην ατζέντα μας γενναίες πολιτικές», συμπλήρωσε.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Αφήστε το δικαίωμα της σιωπής. Καθαρές απαντήσεις. Το ξέρατε τέσσερα χρόνια. Γιατί δεν το σταματήσατε;».

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε με τις πλάτες και με τις οδηγίες του Μαξίμου

«Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος προς την κυβέρνηση, αναφερόμενος στο αγροτικό ζήτημα.

«Με τους αγρότες στους δρόμους, δεν ντρέπεστε να φέρνετε έναν προϋπολογισμό με μείωση 241 εκατομμύρια ευρώ στα κονδύλια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης; Που δεν περιλαμβάνει ούτε την προ μηνός εξαγγελία για αύξηση 50% στην επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο του κ. Μητσοτάκη. Το κόστος παραγωγής στα ύψη, το αγροτικό εισόδημα στα τάρταρα. Και εσείς τι κάνετε; Προσπαθείτε να δημιουργήσετε έναν κοινωνικό αυτοματισμό κατά του αγώνα των αγροτών. Τους δρόμους τους κλείνετε εσείς, γιατί επιλέγετε να κλείνετε τα αυτιά σας στον δίκαιο αγώνα τον αγροτών», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η γαλάζια συμμορία ξεκοκάλισε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών. Μια εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε με τις πλάτες και με τις οδηγίες του Μαξίμου», είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Και τώρα θέλετε η ΑΑΔΕ δήθεν να εξυγιάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λες και τόσα χρόνια δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το παράνομο αλισβερίσι και να αποκαλύψει το σκάνδαλο. Η αριστεία σας απεικονίζεται στο πρόσωπο του Φραπέ», συμπλήρωσε.

Κουτσούμπας: Οι αγρότες σας στρίμωξαν για τα καλά

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους βιοπαλαιστές αγρότες στα μπλόκα, οι οποίοι με τον συγκλονιστικό μεγαλειώδη αγώνα τους και έχοντας τη στήριξη όλου του λαού σας στρίμωξαν για τα καλά και σας ανάγκασαν τουλάχιστον να αναγνωρίσετε τα δίκαια αιτήματά τους. Δώστε συγκεκριμένες λύσεις τώρα που θα εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του.

«Αντίπαλος της κυβέρνησης είναι ο ίδιος ο λαός, οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι στα μπλόκα του αγώνα, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, ο λαός της Ελευσίνας και του Θριασίου που διαδήλωσε μαζικά με τα σωματεία και τους φορείς του ξεκαθαρίζοντας πως ο τόπος του και οι υποδομές του δεν προσφέρονται για τους ανταγωνισμούς και τα κέρδη διαφόρων ομίλων, για τους πολεμικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο γ.γ. του ΚΚΕ.