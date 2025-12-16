Σανίδα σωτηρίας για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Η ΕΕ επιβεβαίωσε ότι θέλει να άρει την απαγόρευση που έχει επιβάλει από το 2035 στην πώληση καινούργιων βενζινοκίνητων ή πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, υποκύπτοντας στις έντονες πιέσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ηγετών από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Ιταλίας.

Ο Βόπκε Χούκστρα Ευρωπαίος επίτροπος για το κλίμα, χαρακτήρισε τις προτάσεις ως μια κατάσταση «win-win» για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία, διατηρώντας την Ευρώπη στην πορεία ηλεκτροδότησης με μια σειρά μέτρων «καρότο και μαστίγιο».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι κατασκευαστές ήταν υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν ότι το 100% της παραγωγής αυτοκινήτων και φορτηγών θα έχει μηδενικές εκπομπές από το 2035.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τώρα τη μείωση αυτού του ποσοστού στο 90%, επιτρέποντας τη συνέχιση της κατασκευής ενός μέρους των plug-in υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή ακόμα και κινητήρων εσωτερικής καύσης μετά το 2035.

το υπόλοιπο 10% της παραγωγής της γραμμής συναρμολόγησης που δεν είναι ουδέτερο ως προς τον άνθρακα θα πρέπει να αντισταθμιστεί από άλλα πράσινα μέτρα στο εργοστάσιο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πράσινου χάλυβα που κατασκευάζεται στην Ευρώπη ή της χρήσης βιοκαυσίμων σε μη ηλεκτρικά οχήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας μας, συμβάλλοντας κατά 7% στο ΑΕΠ της ΕΕ και στηρίζοντας σχεδόν 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας», τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη μικρών και οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων. Έως το 2035, οι κατασκευαστές θα μπορούν να επωφελούνται από ειδικά κίνητρα («υπερπιστώσεις») για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγονται στην ΕΕ, με στόχο την τόνωση της παραγωγής και της ζήτησης περισσότερων προσιτών μοντέλων EV. Όπως έχει επισημάνει η Επιτροπή, η ευρωπαϊκή αγορά χαρακτηρίζεται από έλλειψη μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς έως το 2024 περίπου το 70% των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων αφορούσε μεγάλα μοντέλα και SUV. Παράλληλα, η γενικευμένη αύξηση των τιμών των οχημάτων στην ΕΕ καθιστά την πρόσβαση στην ιδιοκτησία αυτοκινήτου ολοένα και δυσκολότερη για πολλά νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στους εταιρικούς στόλους, με στόχους σε επίπεδο κρατών-μελών για την αύξηση των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, καθώς και με τη σύνδεση της δημόσιας χρηματοδότησης με κριτήρια «Made in the EU».

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης ισχυρή στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπαταριών, με τη δημιουργία του Battery Booster ύψους 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν μέσω άτοκων δανείων για την παραγωγή κυψελών μπαταριών στην ΕΕ.

Τέλος, μέσω του «Automotive Omnibus», η Επιτροπή προτείνει σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας, με τις επιχειρήσεις να αναμένεται να εξοικονομήσουν έως 706 εκατ. ευρώ ετησίως, διατηρώντας παράλληλα υψηλά περιβαλλοντικά και πρότυπα ασφαλείας.

Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Βιομηχανία, Στεφάν Σεζουρνέ, το πακέτο συνιστά «σανίδα σωτηρίας για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία», με στόχο την αποκατάσταση της βιομηχανικής ηγεσίας της Ευρώπης.