Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90, η ΤΕΟΚΑΡ κάλυπτε σχεδόν το 50% της εγχώριας παραγωγής αυτοκινήτων.

Για δεκαπέντε χρόνια, στον Βόλο, η Ελλάδα δεν εισήγαγε απλώς αυτοκίνητα. Τα παρήγαγε. To νέο video drone του Michael Miller μας ξεναγεί στις ερειπωμένες πια εγκαταστάσεις της ΤΕΟΚΑΡ, της τελευταίας ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, συναρμολογήθηκαν περισσότερα από 170.000 οχήματα, γράφοντας ένα μοναδικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της χώρας. Από το 1980 έως το 1995, η μονάδα του Βόλου αποτέλεσε σύμβολο τεχνογνωσίας, παραγωγής και εξωστρέφειας.

Το όραμα του Νικόλαου Ι. Θεοχαράκη για εγχώρια παραγωγή οχημάτων οδήγησε, το 1978, στη μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη και στον σχεδιασμό μεγάλης μονάδας συναρμολόγησης στον Βόλο. Καθοριστικό ρόλο είχε η συνεργασία με τη Nissan, η οποία ξεκίνησε ήδη από το 1961, όταν η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. ανέλαβε την εισαγωγή και αντιπροσώπευση της ιαπωνικής εταιρείας στην Ελλάδα – την πρώτη συνεργασία της Nissan στην Ευρώπη εκτός Ιαπωνίας.

Οι εγκαταστάσεις της ΤΕΟΚΑΡ θεμελιώθηκαν το 1979 στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου και η παραγωγή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1980 με το Datsun Pick Up 1600cc και στη συνέχεια με το επιβατηγό Datsun Cherry. Την ίδια χρονιά συναρμολογήθηκαν 4.685 οχήματα και για πρώτη φορά ιαπωνική μάρκα βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων στην Ελλάδα. Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε το Nissan Sunny B11, το πρώτο «ελληνικό» περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που κυριάρχησε στους δρόμους για δεκαετίες χάρη στην αξιοπιστία και την αντοχή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η ΤΕΟΚΑΡ παρήγαγε περισσότερα από 170.000 αυτοκίνητα, καλύπτοντας έως και το 50% της εγχώριας παραγωγής. Σε ορισμένες περιόδους, η ετήσια παραγωγή ξεπέρασε τις 15.000 μονάδες, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας. Η ιστορία ξεκίνησε το 1976 από την οικογένεια Θεοχαράκη και συνδέθηκε άρρηκτα με τη Nissan, την πρώτη ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία που συνεργάστηκε με ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ιαπωνίας. Από εδώ βγήκαν τα Datsun Pick Up, τα Cherry και το θρυλικό Nissan Sunny, το πρώτο «ελληνικό» περιπολικό που κυριάρχησε στους δρόμους για δεκαετίες.

Έφτασε μάλιστα να παράγει έως και το 50% της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανικής παραγωγής, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα μπορούσε να σταθεί ισότιμα στον διεθνή βιομηχανικό χάρτη. Όμως πολιτικές επιλογές, φορολογικές παρεμβάσεις και χαμένες ευκαιρίες οδήγησαν σταδιακά στη συρρίκνωση και τελικά στο οριστικό κλείσιμο του εργοστασίου, τον Απρίλιο του 1995. Λίγο αργότερα, η επένδυση που θα μπορούσε να είχε γίνει στην Ελλάδα υλοποιήθηκε στο Σάντερλαντ της Αγγλίας.

Η ΤΕΟΚΑΡ έκλεισε οριστικά στις 21 Απριλίου 1995, βάζοντας τέλος σε μια μοναδική βιομηχανική προσπάθεια. Λίγο αργότερα, η Nissan προχώρησε στην επένδυση στο Σάντερλαντ της Αγγλίας, όπου έως σήμερα λειτουργεί μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής της στην Ευρώπη, μια εξέλιξη που πολλοί θεωρούν χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα. Σήμερα, οι εικόνες από ψηλά αποτυπώνουν έναν χώρο σιωπηλό, φορτισμένο όμως με μνήμη. Έναν χώρο που θυμίζει ότι κάποτε, εδώ, η Ελλάδα έφτιαχνε αυτοκίνητα.

{https://www.youtube.com/watch?v=_U4YGzmgBgQ}