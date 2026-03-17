Εισηγήσεις στον Ανδρουλάκη να εξαγγείλει την ίδρυση νέας συνδικαλιστικής παράταξης.

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τις νέες κακουργηματικές κατηγορίες κατά του προέδρου της ΓΣΕΕ γιατί «δεν δήλωσε ποσά συνολικού ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται εισηγήσεις προκειμένου να εξαγγείλει στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ την ίδρυση νέας συνδικαλιστικής παράταξης κόβοντας κάθε σχέση με την ΠΑΣΚΕ.

Σε κάθε περίπτωση το κλίμα βαραίνει στη ΓΣΕΕ ενόψει του Συνεδρίου της στα μέσα Απριλίου στο Ηράκλειο της Κρήτης καθώς η ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου έχει μεν την μεγάλη πλειοψηφία των συνέδρων και είναι σε θέση ακόμα και να αυξήσει τη θέση της στη Διοίκηση της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων όμως πολύ δύσκολα θα βρει πλέον σύμμαχο προκειμένου να συγκροτήσει προεδρείο. Το δε σχέδιο να παραιτηθεί ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά το Συνέδριο της ΓΣΣΕ δείχνει να μην αρκεί πλέον στη Χαριλάου Τρικούπη αλλά και στη μικρή είναι αλήθεια ομάδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ που αντιμάχονται τον πρόεδρό της.

Οι πληροφορίες της στήλης επιμένουν μάλιστα πως ο Ν. Ανδρουλάκης εξετάζει θετικά τις εισηγήσεις για την ίδρυση νέας συνδικαλιστικής παράταξης και τη ρήξη με την ΠΑΣΚΕ του Γ. Παναγόπουλου.