H άποψη του Α.Τσίπρα ότι μέσα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, είναι η λύση. Αυτή είναι η απάντηση.

Σε διεθνές επίπεδο και με την άνοδο του Τραμπισμού, ζούμε μία επικίνδυνη κλιμάκωση πολέμων και συγκρούσεων και κατάφωρης καταστρατήγησης του Διεθνούς Δικαίου. Η ανοχή στη βία και η λογική ενίσχυσης των εξοπλισμών, απειλούν την Ειρήνη, τη Δημοκρατία και την ευημερία των λαών.

Έχουμε μία κυβέρνηση υπάκουη και πρόθυμη, που έχει εγκαταλείψει την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια την χώρα.

Ως υγειονομικοί βιώνουμε καθημερινά την κατάρρευση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει με αποκλειστική ευθύνη της κυβερνητικής πολιτικής. Κλινικές υπολειτουργούν, αδειάζουν από προσωπικό και οι πολίτες «πληρώνουν το μάρμαρο».

Η σημερινή πραγματικότητα του συστήματος υγείας στη χώρα μας καθιστά όλο και εμφανέστερες τις ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας καθώς και στην παροχή των καλύτερων δυνατών διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, εντείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας σε κάθε άνθρωπο. Η υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ, τα αποσπασματικά νομοθετικά μέτρα για την προσέλκυση νέων γιατρών και νοσηλευτών, η αδιαφορία της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ απέναντι σε όλα τα στοιχεία αποτύπωσης των δεικτών υγείας του πληθυσμού, ο ανορθολογικός τρόπος κατανομής των νοσοκομειακών μονάδων, αποτελούν μερικές μόνο από τις αιτίες της δυσλειτουργίας του ΕΣΥ. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ.) ως κρίσιμος πυλώνας κάθε συστήματος υγείας, αλλά και αναγκαίο στοιχείο για τη διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και της ολιστικής παροχής υγείας είναι τραγικά παραμελημένη. Μόνα φωτεινά σημεία η δημιουργία των Κέντρων Υγείας (δεκαετία 1980) και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (δεκαετία 2010). Διαλύουν αυτό το ΕΣΥ, που κράτησε όρθια την κοινωνία και την χώρα, σε δύσκολες εποχές. Αυτό συνέβη γιατί η γενεσιουργός μήτρα του ΕΣΥ είχε προδιαγραφές που κινητοποίησαν τις αξίες και τις καλές παραδόσεις της δημόσιας προσφοράς. Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση υπήρξε το κλειδί αυτής διαδικασίας. Η καθολικότητα και η προσβασιμότητα του ΕΣΥ, άλλα δύο δυνατά στοιχεία αποδείχθηκαν σωτήρια στην πράξη.

Δυστυχώς τώρα, η πραγματικότητα των αριθμών είναι συγκεκριμένη και αμείλικτη.

-Πάνω από το 39% των συνολικών δαπανών για την υγεία προέρχονται από την ιδιωτική χρηματοδότηση. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερη συμμετοχή των ιδιωτών – πολιτών στις δαπάνες υγείας σε όλη την ΕΕ.

-Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία στο προϋπολογισμό του 2026 είναι στο 5,5% του ΑΕΠ, έναντι 7,5% στην Ευρωζώνη.

Οι ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες του πληθυσμού αυξήθηκαν.

Η κυβέρνηση αντί να δει αυτή την ζοφερή πραγματικότητα, με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της, καταργεί την αποκλειστική απασχόληση, επιτρέπει την είσοδο ιδιωτών στο ΕΣΥ, την μεταφορά υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα, θεσμοθετεί τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή και αποδομεί τη ραχοκοκαλιά του συστήματος.

Ο τρόπος που γίνεται είναι σχεδιασμένος, και μάλιστα προσπαθεί να σχηματίσει κοινωνικές συμμαχίες και πρόθυμους χειροκροτητές που περιστασιακά επωφελούνται των αλλαγών. Δεν κάνει αύξηση αποδοχών των υγειονομικών αλλά παρέχει ιδιωτικό έργο προς αναπλήρωση, αφήνει την καινοτομία και τον σύγχρονο εξοπλισμό στον ιδιωτικό τομέα, απαξιώνοντας τον δημόσιο τομέα. Κρίσιμα κομμάτια του δημοσίου όπως τα ογκολογικά των Παίδων και οι μεταμοσχεύσεις πηγαίνουν σε ιδιώτες.

Η Δημόσια Υγεία στην δική μας πολιτική θεώρηση, συνιστά αξιακό πυλώνα του κοινωνικού κράτους. Θα προσπαθήσουμε μέσα από παρεμβάσεις να οικοδομήσουμε κοινωνικές συμμαχίες που θα αντισταθούν αλλά συγχρόνως θα προτείνουν μέτρα αναγέννησης του ΕΣΥ.

Χρειαζόμαστε ένα νέο, σύγχρονο, αριστερό, προοδευτικό και δημοκρατικό πολιτικό σχέδιο.

Πρέπει να υπερβούμε τον κατακερματισμό της Αντιπολίτευσης.

Οι υγειονομικοί θα στηρίξουν αυτή την προοπτική.

Η απάντηση των υγειονομικών

(Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος είναι Γιατρός, Μέλος Σ.Ε Ανανεωτικής Αριστεράς)