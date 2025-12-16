Πυρά από την αντιπολίτευση για τον προϋπολογισμό και την κυβέρνηση.

Με τις «γαλάζιες» ψήφους όπως και αναμενόταν υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το 2026. Σε αυτούς προστέθηκαν ακόμα τρεις βουλευτές και συνολικά υπέρ ψήφισαν 159, ενώ 136 καταψήφισαν.

Απόντες από την ψηφοφορία ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε προηγηθεί μια μαραθώνια διαδικασία που ξεκίνησε την Παρασκευή το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης. Συνολικά μίλησαν εκτός από τους γενικούς εισηγητές 211 βουλευτές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 21 υπουργοί, 5 υφυπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί. Στη συζήτηση δεν έλειψαν οι σκληρές κόντρες για το αγροτικό και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα καρφιά της αντιπολίτευσης για τα εργασιακά, τα εθνικά, την ακρίβεια και γενικότερα την οικονομία.

Τη συζήτηση έκλεισε ο πρωθυπουργός ο οποίος ανακοίνωσε δέσμη συμπληρωματικών μέτρων για το στεγαστικό ζήτημα, αναφέρθηκε στα ψηφισμένα μέτρα που θα δουν οι πολίτες στην τσέπη τους μέσα στην επόμενη χρονιά, στάθηκε στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup και προέταξε το διακύβευμα της σταθερότητας μέσα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτεταμένα στο αγροτικό ζήτημα ανακοινώνοντας τη σύγκληση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, εξαπέλυσε πυρά στην αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της μηδενισμό, υπερασπίστηκε την κυβέρνηση και τους βουλευτές αναφέροντας πως ο λαός επέλεξε να δώσει αυτοδυναμία στην ΝΔ και εξαπέλυσε καρφιά εναντίον των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Είχε προηγηθεί η δριμεία επίθεση της αντιπολίτευσης με το αγροτικό στο επίκεντρο της κριτικής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βυθίζει τους αγρότες στην απελπισία καθώς πως είπε «είδαν τους αετονύχηδες της γαλάζιας συμμορίας να κυκλοφορούν με Ferrari στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» και για αυτό πάνε στα μπλόκα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό ότι γνώριζε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και 4 χρόνια, καθώς είχε σύμβουλο τον Γρηγόρη Βάρρα. « Μην επικαλείστε το δικαίωμα της σιωπής δώστε καθαρές απάντησες» είπε και κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συνεργαστούν για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να φύγει «μια κυβέρνηση συνδεδεμένη με την διαφθορά και την ατιμωρησία».

«Τους δρόμους τους κλείνετε εσείς, γιατί επιλέγετε να κλείνετε τα αυτιά σας στον δίκαιο αγώνα των αγροτών και τους κλείνετε το σπίτι», είπε από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε πως «η γαλάζια συμμορία ξεκοκάλισε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών» και πως «η αριστεία της κυβέρνησης απεικονίζεται στο πρόσωπο του Φραπέ».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για έναν βαθιά άδικο και ταξικό προϋπολογισμό, ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης, είπε πως είναι ο τελευταίος με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και ο πρώτος πολεμικός. Πυρά εξαπέλυσαν τόσο ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Νατσιός, όσο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε για μια «τρομοκρατημένη και απερχόμενη κυβέρνηση».

Διαβάστε αναλυτικά όσα προηγήθηκαν ΕΔΩ