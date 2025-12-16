Σκληρή κριτική του Γαβριήλ Σακελλαρίδη για την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή.

Με μία μακροσκελή ανάρτηση ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολίασε την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού.

«Μένουμε Ευρώπη, έλεγε κάποτε το σύνθημα. Σήμερα, η Ευρώπη λέει: εμείς γινόμαστε Ελλάδα». Αυτό είπε από το βήμα της Βουλής ο Κ. Μητσοτάκης καταχειροκροτούμενος από του βουλευτές της ΝΔ και δεν ντράπηκε καθόλου» αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Διερωτάται ωστόσο στη συνέχεια «Γιατί για ποια «Ελλάδα» μιλάμε; Για τη χώρα που έχει τον χαμηλότερο πραγματικό μισθό στην ΕΕ σε όρους αγοραστικής δύναμης, όπου η εργασία έχει μετατραπεί σε ζούγκλα επισφάλειας, με απλήρωτες υπερωρίες, ελαστικά ωράρια και αποδυναμωμένες συλλογικές συμβάσεις; Για τη χώρα που κατέχει πρωτιά στο κόστος στέγασης σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα, όπου το ενοίκιο καταπίνει τον μισθό πριν τελειώσει ο μήνας και η κατοικία μετατρέπεται από δικαίωμα σε προνόμιο; Για τη χώρα που είναι πρώτη σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία και πρώτη σε ποσοστό ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών;»

Προσθέτει πως «Μιλάμε για την Ελλάδα των υποκλοπών χωρίς ενόχους, όπου παρακολουθούνται πολιτικοί, δημοσιογράφοι και πολίτες και, στο τέλος, κανείς δεν τιμωρείται. Μια χώρα όπου το κράτος δικαίου δεν καταρρέει από λάθος, αλλά υπονομεύεται συστηματικά. Μιλάμε για την Ελλάδα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του «φραπέ», των Ferrari και των «κερδισμένων λαχείων. Μια χώρα όπου τα ευρωπαϊκά κονδύλια να χάνονται σε πελατειακά δίκτυα εξαγοράς ψήφου, ενώ οι πραγματικοί αγρότες ασφυκτιούν».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης συνεχίζει σχολιάζοντας πως «Αν αυτή είναι η «Ελλάδα» που, κατά τον πρωθυπουργό, εμπνέει την Ευρώπη, τότε δεν πρόκειται για εξαγωγή επιτυχίας, αλλά για εξαγωγή σκανδάλων, αρνητικών πρωτιών, και κατάρρευσης του κράτους δικαίου. Δεν είναι ιστορία σύγκλισης, είναι ιστορία κανονικοποίησης της φτώχειας, της αυθαιρεσίας και της ατιμωρησίας».

Καταλήγει στην ανάρτησή του λέγοντας πως «Η «Ελλάδα» του Κ. Μητσοτάκη είναι κάθε λόγος για να αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε την πολιτική του. Κάθε λόγος για να στεκόμαστε στο πλευρό όσων αγωνιούν, όσων χάνουν την ελπίδα τους και όσων αγωνίζονται και δεν αποδέχονται την εικονική πραγματικότητα των επικοινωνιακών επιτελείων».

