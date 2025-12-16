Σπουδαίο «διπλό» για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός «έσπασε» το σερί έξι νικών της Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη με 81-77.

Στη 16η αγωνιστική της Euroleague, οι «πράσινοι» με σπουδαία εμφάνιση στην τέταρτη περίοδο ανέτρεψαν το σε βάρος τους -7 (57-50) και έφτασαν στη σπουδαία εκτός έδρας νίκη. Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βελτίωσε το ρεκόρ της στη φετινή διοργάνωση σε 10-6, ενώ η Φενέρμπαχτσε υποχώρησε στο 9-6, με ένα ματς λιγότερο.

{https://x.com/EuroLeague/status/2000993483796975798}

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81.

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 3 (1), Μπιρσέν (5 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 11 (5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Μέλι 6 (2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Χόρτον-Τάκερ 22 97/9 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8/8 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 λάθη), Μπόστον, Μπιμπέροβιτς 15 (3/7 τρίποντα) Χολ 8 (1), Ζάκγαρς, Κόλσον 10 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπιρτς 2 (4 ριμπάουντ, 3 λάθη).

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 5 (2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 11 (1/4 τρίποντα), Σλούκας 7 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 6 (2), Ναν 25 (6/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, 5 λάθη), Φαρίντ 4 (7 ριμπάουντ, 1 μπλοκ), Ερνανγκόμεθ 9 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 7 (6 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 7 (4 ριμπάουντ).