Δεύτερη διαδοχική ήττα για τον Ολυμπιακό στη Euroleague.

Τη δεύτερη διαδοχική ήττα του στη Euroleague υπέστη ο Ολυμπιακός στην Ισπανία, όπου έχασε από την Μπαρτσελόνα με 98-85.

Η άμυνα των «ερυθρολεύκων» κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ έχασαν και τη «μάχη» των επιθετικών ριμπάουντ, με συνέπεια να υποστούν την ήττα στο ματς για τη 15η αγωνιστική της Euroleague.

Έτσι ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 8-6, ενώ οι Καταλανοί πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους και βελτίωσαν σε 10-5 το ρεκόρ τους στη φετινή Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85.

Μπαρτσελόνα (Πασκουάλ): Πάντερ 24 (5/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μάρκος, Κέιλ 2, Νόρις, Βέσελι 12 (5/9 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπριθουέλα 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Σατοράνσκι 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 3 (1/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Κλάιμπερν 28 (3/5 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σενγκέλια 14 (4/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάρα 3.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, κανένα λάθος), Νιλικίνα (1), Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοβ 22 (6/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 19 (3/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Πίτερς 6 (1/1 δίποντο, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 10 (4/5 δίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Χολ 11 (5/6 δίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Φουρνιέ 11 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ασίστ).