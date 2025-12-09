Ο Μάρτινς σφράγισε τη νίκη με γκολ στο 73ο λεπτό την πρώτη νίκη των «ερυθρόλευκων» στην φετινή League Phase και πρώτη εκτός έδρας στο Champions League μετά από 10 χρόνια.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0 στην «Astana Arena» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής για την είσοδο στην πρώτη 24άδα της League Phase και διατηρεί τις ελπίδες για πρόκρισή στα νοκ-άουτ του Champions League.

Ο Ζέλσον Μάρτινς σφράγισε τη νίκη με γκολ στο 73ο λεπτό την πρώτη νίκη των «ερυθρόλευκων» στην φετινή League Phase και πρώτη εκτός έδρας στο Champions League μετά από 10 χρόνια, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει και δύο δοκάρια και να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Καϊράτ είχε την πρώτη τελική της στο παιχνίδι στο 51’ με την κεφαλιά του Ζορζίνιο που πέρασε άουτ.

Στο τελευταίο ημίωρο ο Ολυμπιακός άρχισε να πιέζει πολύ περισσότερο την Καϊράτ και έτσι στο 73' μετά από ενέργεια του Μουζακίτη και μπαλιά του Ταρέμι στο χώρο, ο Μάρτινς σκόραρε για το 1-0 του Ολυμπιακού.