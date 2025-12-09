Σήμερα το απόγευμα ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπακού με την Καϊράτ Αλμάτι.

Στην Αστάνα του Καζακστάν ο Ολυμπιακός, όπου σήμερα Τρίτη 9/12 αναμετράται με την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Cosmpote Sports 1 HD στις 17:30.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

Εκτός αποστολής βρίσκονται οι Γιαζίτζι, Καμπελά και Μάνσα που δεν είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά και ο τραυματίας, Παναγιώτης Ρέτσος. Τη θέση του επίσης τραυματία Πασχαλάκη έχει πάρει ο Νικόλας Μπότης.