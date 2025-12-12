Πώς αναμένεται να αποτελέσει πλέον το βασικό αντίπαλο του Νίκου Δένδια στην μετα-Μητσοτάκη εποχή.

Νέα δεδομένα στο εσωκομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

-Οι μετοχές του «τσάρου της οικονομίας» ...πάσης της ευρωζώνης θεωρείται βέβαιον ότι θα αυξήσει σταδιακά κατακόρυφα τις μετοχές του στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Σε βαθμό τέτοιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, που θα ξεπεράσει το χάντικαπ της προέλευσής του από το ΠΑΣΟΚ.

-Είναι φανερό πως ξεπερνάει στην... «ιεραρχία» των «δελφίνων» τον Κωστή Χατζηδάκη, στον οποίο ο πρωθυπουργός είχε ουσιαστικά είχε δώσει το «δακτυλίδι», όταν στον τελευταίο ανασχηματισμό τον είχε ορίσει αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. «Προϊστάμενο» δηλαδή του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος όμως τώρα ως πρόεδρος του Eurogroup λαμβάνει ισχύ ανώτερη του αντιπροέδρου μιας κυβέρνησης.

-Ο Νίκος Δένδιας παραμένει βεβαίως το φαβορί, ακλόνητο αν τιθόταν θέμα ηγεσίας σήμερα, ενώ φαβορί παραμένει με τα σημερινά δεδομένα και στο μέλλον. Ενδιαφέρον δε έχει και το αν και σε τι ο υπουργός Άμυνας θα αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του στο εσωκομματικό τοπίο.

- Τη μάχη τους βεβαίως, πέραν των Δένδια, Πιερρακάκη και Χατζηδάκη, θα δώσουν και οι Άδωνις Γεωργιάδης και Βασίλης Κικίλιας, ενώ αναλόγως των εξελίξεων θα προκύψουν πιθανόν νέα πρόσωπα ή θα αποσυρθεί κάποιος ή κάποιους από τους νυν «δελφίνους».

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» θα επανέλθουν σύντομα στο θέμα...