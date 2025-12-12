Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το να ηγείσαι ενός τόσο σημαντικού οργάνου δείχνει πως μπορεί να έχεις και περισσότερη επιρροή.

Η Ελλάδα επέστρεψε, είναι μια ιστορική ημέρα για τη χώρα, μια δικαίωση για τον ίδιο τον πρωθυπουργό και προσωπική επιτυχία για τον Κυριάκο Πιερρακάκη, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη, με αφορμή την εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών στην προεδρία του Eurogroup.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το να ηγείσαι ενός τόσο σημαντικού οργάνου δείχνει πως μπορεί να έχεις και περισσότερη επιρροή. Πρόσθεσε ότι η πλατφόρμα υποψηφιότητας του κ. Πιερρακάκη «πατάει» στην έκθεση Ντράγκι και πως η Ευρώπη πρέπει να δει περισσότερο τον κόσμο που πιέστηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια είπε ότι η ελληνική θέση δεν αλλάζει, «η Ελλάδα ήταν, είναι και παραμένει με τον αμυνόμενο, την Ουκρανία».

Τέλος, όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις ξεκαθάρισε ότι αναμένουν τους εκπροσώπους των αγροτών ώστε να γίνει συνάντηση και πως ο στόχος δεν πρέπει να είναι να ταλαιπωρείται και να εξοντώνεται η κοινωνία.

Αναλυτικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Αναφορικά με την εκλογή του κ. Πιερράκακη στην προεδρεία του Eurogroup:

Π.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η Ελλάδα επέστρεψε. Μια χώρα η οποία υπέμεινε πολλά και κυρίως οι πολίτες της, μια χώρα που πριν από δέκα χρόνια εκδιώχθηκε από συνεδρίαση του Eurogroup για να αποφασίσουν οι άλλοι για εμάς χωρίς εμάς λόγω όσων έγιναν εκείνο το τραγικό 2015. Έφτασε στο σημείο να ηγείται στο Eurogroup, αυτό τα λέει όλα, και δείχνει τη διαφορά μεταξύ της εκτίμησης, του επιπέδου, της αναγνώρισης εκείνης της κυβέρνησης των κλειστών τραπεζών, των ουρών, του κλειστού χρηματιστηρίου και της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αποτελεί μια προσωπική επιτυχία του Κυριάκου Πιερρακάκη. Είναι η δικαίωση για έναν νέο άνθρωπο ο οποίος με σπουδές, με ένσημα, με παρουσία μπήκε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής με τις ανοιχτές πόρτες που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνεχίζει να έχει, ως ένας άνθρωπος που δεν ήταν στο κόμμα τότε. Δικαιώθηκε με την επιλογή του ο πρωθυπουργός γιατί πέτυχε με το έργο του ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στη συνέχεια ως υπουργός Παιδείας και τώρα ως υπουργός Οικονομικών. Απέδειξε ότι μπορεί ένας νέος άνθρωπος από τη μεσαία τάξη να πετύχει. Ψηφίστηκε από τους ψηφοφόρους της ΝΔ και τώρα βρίσκεται σε αυτό το αξίωμα άρα δείχνει τον δρόμο για έναν νέο άνθρωπο ο οποίος θέλει να πιστέψει στον εαυτό του, στις ικανότητές του και στις ιδέες του σε όποιο κόμμα κι αν θέλει να ενταχθεί. Αυτό είναι ένα οριζόντιο για μένα μήνυμα. Κάθε τέτοια επιτυχία για να έχει μεγάλη αξία πρέπει να δουλεύουμε για να φτάνει στον κόσμο. Είτε είναι μια επενδυτική βαθμίδα, είτε είναι μια καλή έκθεση για το κράτος δικαίου, είτε είναι μια τόσο τιμητική εκλογή στο τέλος της ημέρας πρέπει να δουλεύουμε ούτως ώστε όλα αυτά να μεταφράζονται σε επενδύσεις, σε έσοδα για τη χώρα, σε καλύτερες απολαβές για τον κόσμο για να έχουν αξία ουσιαστική και μεγάλη. Είναι μια ιστορική ημέρα για τη χώρα, για τον πρωθυπουργό, μια προσωπική δικαίωση και του ίδιου του πρωθυπουργού και μια δικαίωση για τον Κυριάκο Πιερρακάκη και είναι και μια δικαίωση για τους πολίτες.

Η επιτυχία του κ. Πιερρακάκη θα αλλάξει κάτι από την πολιτική του Eurogroup;

Π.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Το να ηγείσαι ενός τόσο σημαντικού οργάνου δείχνει ότι μπορεί να έχεις και περισσότερη επιρροή. Η Ευρώπη δεν λειτουργεί βέβαια με όρους ότι ένας μπορεί να αλλάξει ξαφνικά τα πάντα, όμως αξίζει να δούμε την πλατφόρμα πάνω στην οποία εξέφρασε το ενδιαφέρον του και την υποψηφιότητά του ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Είναι μια πλατφόρμα που "πατάει" πολύ και στην έκθεση και στο πόρισμα Ντράγκι. Έκανε αναφορά ο Κυρ. Πιερρακάκης στην πρώτη του ομιλία σε αυτά τα οποία έχει πει ο Μάριο Ντράγκι, η Ευρώπη πρέπει να δει περισσότερο τους λαούς της, τον κόσμο, την μεσαία τάξη, αυτούς οι οποίοι πιέστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να δει μια ισορροπία. Ναι, είναι σημαντική η δημοσιονομική σταθερότητα, είμαστε το κόμμα το οποίο κέρδισε τις εκλογές με πρόγραμμα 9 δισ. έναντι προγραμμάτων 30 και 40 δισ., πρέπει να σταματήσει αυτή η λογική του μαξιμαλισμού και από τα υπόλοιπα κόμματα και σε άλλες χώρες, αλλά από την άλλη, πάντοτε στα όρια των αντοχών και των χωρών και της Ευρώπης πρέπει να δούμε τον κόσμο, ο οποίος ειδικά τα χρόνια του πληθωρισμού και της ακρίβειας υπέφερε. Η Ελλάδα έχει καταφέρει πολλά, έχει ανεβάσει τους μισθούς, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας όλα αυτά έχουν τεράστια σημασία αλλά πρέπει να καταλάβει και η Ευρώπη και όλα τα κράτη ότι για να έχει νόημα αυτή η επιτυχία πρέπει να περνάει στον κόσμο.

Σχετικά με τα παγωμένα ρώσικα κεφάλαια:

Π.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η ελληνική θέση δεν αλλάζει, η Ελλάδα ήταν είναι και παραμένει με τον αμυνόμενο, με την Ουκρανία. Χθες ο πρωθυπουργός συμμετείχε στην συμμαχία των προθύμων, θα στηρίξει, πάντοτε στα όρια των αντοχών μας και των αντοχών της κάθε χώρας, την Ουκρανία, άρα δεν πρόκειται να αλλάξει η θέση μας σε καμία περίπτωση σε ό,τι έχουμε διατυπώσει σχετικά με αυτό το οποίο συνέβη τα προηγούμενα χρόνια και ό,τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα.

Π.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Το μήνυμα που εκπέμπει και ο πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Πιερρακάκης από τη χθεσινή εκλογή είναι ότι αυτό το οποίο μιλάει είναι η δουλειά, το αποτέλεσμα το παραδοτέο και στο τέλος της ημέρας η πολίτες μας αξιολογούν για το έργο μας και όχι για τα πολλά λόγια που λέμε.

Ερωτηθείς αν έχει έρθει η ώρα για διεθνή θέση και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

Π.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ο Κυρ. Μητσοτάκης αυτήν τη στιγμή εργάζεται ούτως ώστε σε περίπου 1,5 χρόνο να ζητήσει μια νέα εντολή από τους πολίτες για να ολοκληρωθούν ακόμα περισσότερες μεταρρυθμίσεις και να φτάσει η Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ακόμα δεν έχει φτάσει η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ναι έχουμε γεμίσει αρκετά το ποτήρι είναι πάνω από μισογεμάτο αλλά γεμάτο δεν είναι, αυτό ενδιαφέρει τον Πρωθυπουργό να συνεχίσει σε αυτό το δρόμο για να πάρουν πίσω οι πολίτες όσα στερήθηκαν.

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις:

Π.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι σαφές το μήνυμα το οποίο έχουμε στείλει, αναμένουμε εκπροσώπους ούτε ώστε να γίνει συνάντηση. Το πιο βασικό είναι να καταλάβουν οι αγρότες, οι οποίοι καταλαβαίνω έχουν τα αιτήματά τους κάποιοι, ειδικά οι κτηνοτρόφοι πιέστηκαν πολύ, ότι ο στόχος δεν πρέπει να είναι να ταλαιπωρείται και να εξοντώνεται, σε κάποιες περιπτώσεις, η κοινωνία. Έχουμε δώσει παραπάνω από όσα έχουν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια στον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση αυτή δίνει όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία σε κάθε εργαζόμενο, δεν θα μπει στη διαδικασία να ξεπεράσει τα όρια των αντοχών της.

Με αφορμή την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση και την προτροπή του κ. Βενιζέλου προς το κόμμα να μην δώσει τις απαιτούμενες ψήφους για την αυξημένη αναθεωρητική πλειοψηφία των 180 σε αυτήν τη Βουλή:

Π.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Τελικά το σύνολο των υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης επέλεξαν έναν υπουργό μιας «μη διακυβερνήσιμης χώρας». Μάλλον μόνο μη διακυβερνήσιμη δεν είναι αυτή η χώρα, μάλλον είναι ένας φάρος σταθερότητας και προόδου, μετά από πολύ δύσκολα χρόνια που πέρασε, σε έναν αβέβαιο κόσμο η Ελλάδα μετά και τη χθεσινή εκλογή Πιερρακάκη. Οι πράξεις δίνουν τις καλύτερες απαντήσεις στις θεωρίες.