Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην ηγεσία του Eurogroup έδωσε ο γραμματέας του ΜέΡα25 και πρώην υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ, Γιάνης Βαρουφάκης με ανάρτησή του στο Χ.
Ωστόσο, ο κ. Βαρουφάκης εξαπέλυσε «πυρά» κατά της ευρωπαϊκής ηγεσίας με την οποία ο ίδιος είχε συγκρουστεί κατά τη θητεία του στο υπουργείο Οικονομικών.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη:
«Συγχαρητήρια στον κ. Πιερρακάκη. Μετά τον Πορτογάλο Centeno & τον Ιρλανδό Donohoe, συμπληρώνει την Τριάδα της Υποταγής των PIGS. Έτσι κάνουν οι αυτοκρατορίες: δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους. Ο δικός μας τίτλος τιμής είναι το μίσος τους»
