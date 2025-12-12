Συγχαρητήρια έδωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάλυψη της προεδρίας του Eurogroup. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επιτεθεί στην ευρωπαϊκή ηγεσία «ποστάροντας» φωτογραφία από τo on air επεισόδιο με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ το 2015.

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην ηγεσία του Eurogroup έδωσε ο γραμματέας του ΜέΡα25 και πρώην υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ, Γιάνης Βαρουφάκης με ανάρτησή του στο Χ.

Ωστόσο, ο κ. Βαρουφάκης εξαπέλυσε «πυρά» κατά της ευρωπαϊκής ηγεσίας με την οποία ο ίδιος είχε συγκρουστεί κατά τη θητεία του στο υπουργείο Οικονομικών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη:

«Συγχαρητήρια στον κ. Πιερρακάκη. Μετά τον Πορτογάλο Centeno & τον Ιρλανδό Donohoe, συμπληρώνει την Τριάδα της Υποταγής των PIGS. Έτσι κάνουν οι αυτοκρατορίες: δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους. Ο δικός μας τίτλος τιμής είναι το μίσος τους»

{https://x.com/yanisvaroufakis/status/1999401154711834785?s=20}