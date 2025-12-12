Εκμεταλλεύεται εκλογή Πιερρακάκη.

Ο πρωθυπουργός σήμερα στην συνεδρίαση της Κ.Ο. της Ν.Δ. θα επιχειρήσει να στρέψει την συζήτηση στα θετικά της οικονομίας ενόψει του προϋπολογισμού αξιοποιώντας στο έπακρο την ανάδειξη παμψηφεί του υπουργού Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup.

Ταυτόχρονα, όμως, θα δείξει και την ενόχληση του για το αντάρτικο των «6» και την γκρίνια των βουλευτών για τις αγροτικές κινητοποιήσεις λέγοντας:

«Καλόν είναι να μην είστε μόνο ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των περιφερειών σας προς το κέντρο αλλά και εισηγητές των θεμάτων της κεντρικής κυβέρνησης προς την περιφέρεια».

Λ.Ι.