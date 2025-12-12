«Καταγγέλλουμε ότι συνεργάτες της κ. Κωνσταντοπούλου κινούνται συστηματικά έξω από την αίθουσα της Εξεταστικής Επιτροπής, παρακολουθώντας βουλευτές και επιχειρώντας να υποκλέψουν ιδιωτικές συνομιλίες», τονίζουν πηγές της ΝΔ.

«Τα απειλητικά μηνύματα που έχουν αποσταλεί σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνιστούν ανοιχτές και ωμές απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής, με αναφορές σε δολοφονία και ακρωτηριασμό. Πρόκειται για ακραίες, εγκληματικού χαρακτήρα πρακτικές που δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική χώρα» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και τονίζουν: «Εάν συμβεί το παραμικρό σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική και ηθική ευθύνη θα βαραίνει πλήρως και προσωπικά την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η διαρκής τοξική ρητορική της και η θεσμική της εκτροπή λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής τέτοιων απειλών», λένε οι πηγές της ΝΔ.

«Καταγγέλλουμε ότι συνεργάτες της κ. Κωνσταντοπούλου κινούνται συστηματικά έξω από την αίθουσα της Εξεταστικής Επιτροπής, παρακολουθώντας βουλευτές και επιχειρώντας να υποκλέψουν ιδιωτικές συνομιλίες. Οι πρακτικές αυτές παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους και είναι απολύτως ασύμβατες με το Κοινοβούλιο» προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ και καλούν τον κ. Καζαμία, «που σήμερα εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της κ. Κωνσταντοπούλου, να της μεταφέρει αυτολεξεί όσα ειπώθηκαν. Η ευθύνη δεν μετατίθεται ούτε συγκαλύπτεται».

Τέλος, υπογραμμίζουν ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές, εκφοβισμό ή παρακρατικές μεθοδεύσεις. Κάθε θεσμικό και νομικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί».