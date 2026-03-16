Εισαγγελική έρευνα για κακούργημα σχετικά με το μπάζωμα.

Στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Λάρισα το περασμένο Σάββατο συζητήθηκε η παρουσία – απουσία του πρώην περιφερειάρχη, Κώστα Αγοραστού. Ενώ θα περίμενε κανείς να είναι εντός της αίθουσας σε σημείο κάπως ευδιάκριτο, ωστόσο παρευρισκόμενοι υποστηρίζουν ότι η θέση του τοποθετήθηκε προς τα πίσω με τον ίδιο να μην παραμένει αρκετά στην αίθουσα.

Η προκαταρκτική εξέταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για το κακούργημα της απιστίας θα μπορούσε να είναι μία εξήγηση για αυτό.

Ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ερευνά την περίπτωση των χρημάτων που δόθηκαν για το μπάζωμα του χώρου του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Σύμφωνα με πληροφορίες δόθηκαν 180.000 ευρώ σε ανύπαρκτη τότε εταιρία για τη μεταφορά χωμάτων από τον τόπο του δυστυχήματος σε ιδιωτικό οικόπεδο! Είναι γνωστό πλέον ότι μαζί με τα χώματα η… ανύπαρκτη τότε εταιρία μετέφερε με τα φορτηγά και βιολογικό υλικό των θυμάτων…

Συγκεκριμένα, η περιφέρεια Θεσσαλίας ανέθεσε μέσω σχετικής σύμβασης σε εταιρία να μεταφέρει χώματα από τον τόπο του δυστυχήματος από τις 2 έως τις 6 Μαρτίου 2023, δύο μέρες δηλαδή μετά το πολύνεκρο δυστύχημα. Η λεπτομέρεια είναι ότι η εταιρία δεν είχε αριθμό στο ΓΕΜΗ εκείνη την περίοδο και φαίνεται να συστάθηκε ένα μήνα μετά τη σύμβαση!

Επιπλέον, οι απευθείας αναθέσεις από τις Περιφέρειες επιτρέπονται μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ερευνά το κακούργημα της απιστίας και έχει ήδη καλέσει ως μάρτυρες στελέχη και υπαλλήλους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.