Ποιοι και γιατί έχουν χάσει τον ύπνο τους με το έγκλημα των υποκλοπών

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν φημίζεται, κάθε άλλο και κατά κοινή ομολογία, για τον σεβασμό της στους θεσμούς γενικώς και ιδίως στους θεσμούς του Κράτους Δικαίου. Έκανε όμως, φυσικά άθελά της, κάτι καλό γι’ αυτό το μείζον ζήτημα κατά την αναθεώρηση του 2019. Αυτό το καλό όμως μπορεί να της γίνει και μπούμερανγκ και εφιάλτης.

Για την ακρίβεια, κατά την αναθεώρηση του 2019 μεταξύ άλλων αναθεωρήθηκε και το άρθρο 86 για την ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, τότε καταργήθηκε η σύντομη αποσβεστική προθεσμία των δύο συνόδων της Βουλής. Και καθιερώθηκε πλέον η κοινή παραγραφή, όπως για όλους τους πολίτες, κατά τον Ποινικό Κώδικα.

Όπως έχουν δεχθεί οι περισσότεροι -σχεδόν όλοι- οι συνταγματολόγοι και όπως το έχουν πει και στο dnews (π.χ. Προκόπης Παυλόπουλος, Νίκος Αλιβιζάτος, Σπύρος Βλαχόπουλος Ξενοφών Κοντιάδης, Νίκος Παπασπύρου, Γιώργος Σωτηρέλης κ.ά.) το άρθρο 86 του Συντάγματος, με την νέα μορφή του, ισχύει από τότε που ψηφίσθηκε, ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης του νέου εκτελεστικού νόμου του Συντάγματος περί αυτού.

Επομένως, για κάθε τυχόν έγκλημα μελών και της νυν Κυβέρνησης ισχύει πλέον η κοινή παραγραφή. Άρα και για το τυχόν έγκλημα -που όπως πάνε τα πράγματα μετά την ιστορική απόφαση του Πλημμελειοδικείου είναι από δύσκολο έως αδύνατο να συγκαλυφθεί- ισχύει η κοινή παραγραφή. Και ο νοών νοήτω.

Ίσως γι’ αυτό από Μοσχάτο μέχρι Μαξίμου μεριά φθάνει, τον τελευταίο καιρό και αφού είχαν ησυχάσει εκεί για κάποια χρόνια, το δημοτικό «της Δέσπως» : «Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν». Και κάπου-κάπου εμφανίζεται ως ελεύθερος σκοπευτής κάποιος κ. Ταλ Ντίλιαν διαμηνύοντας: «Οψόμεθα εις Φιλίππους»…..