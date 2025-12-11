Παραιτήθηκε η κυβέρνηση στη Βουλγαρία μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις κατά των οικονομικών πολιτικών της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά των οικονομικών πολιτικών της χώρας και την αποτυχία της κυβέρνησης -όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές- να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Ο Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτική διάγγελμα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν η Βουλγαρία ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου.

Η δυσαρέσκεια των πολιτών άρχισε να εντείνεται προς τα τέλη Νοεμβρίου, όταν η κυβέρνηση προσπάθησε να επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού για το 2026, την ώρα που η φτωχότερη χώρα της ΕΕ προετοιμαζόταν για την υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου.

Στις 3 Δεκεμβρίου, η βουλγαρική κυβέρνηση απέσυρε το αρχικό προσχέδιο του προϋπολογισμού — το οποίο προέβλεπε αυξήσεις σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές — μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα. Οι διαδηλωτές και η αντιπολίτευση υποστήριζαν ότι οι εν λόγω αυξήσεις είχαν στόχο να καλύψουν υπεξαίρεση δημόσιων πόρων.

Στις αρχές της εβδομάδας κατατέθηκε στη Βουλή ανανεωμένο προσχέδιο προϋπολογισμού.