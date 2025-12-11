Μετά τη μεταβίβαση ποσοστού 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ σε ειδικούς επενδυτές.

Η συμμετοχή του Δημοσίου στην ΕΥΑΘ μειώθηκε στο 69,02%, μετά τη μεταβίβαση ποσοστού 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ειδικούς επενδυτές, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη. Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η ΕΥΑΘ στις 10 Δεκεμβρίου 2025 από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας» (ΕΕΣΥΠ) προχώρησε στις 8 Δεκεμβρίου στην πώληση 1.815.000 μετοχών μέσω διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης και επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Οι μεταβιβασθείσες μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ποσοστό συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ στην ΕΥΑΘ διαμορφώνεται στο 19,02%, που αντιστοιχεί σε 6.902.999 μετοχές. Το συνολικό ποσοστό που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο, άμεσα και έμμεσα, ανέρχεται πλέον σε 69,02%, δηλαδή σε 25.053.000 μετοχές.

Από αυτές, τα άμεσα δικαιώματα ψήφου του Δημοσίου αντιστοιχούν σε 18.150.001 μετοχές (50% συν μία μετοχή), ενώ τα έμμεσα δικαιώματα, μέσω της ΕΕΣΥΠ, αντιστοιχούν στο 19,02% του μετοχικού κεφαλαίου.