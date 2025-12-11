Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, αναφέρθηκε σε έναν διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία όπου ο κ. Ξυλούρης, απειλεί ευθέως την Παρασκευή Τυχεροπούλου λέγοντας ότι αν τη σκότωνε θα πλήρωνε 50 χιλιάδες σε δικηγόρους και θα ήταν έξω.

Ως «αυτοφοράκια» χαρακτήρισε τον Γιώργο Ξυλούρη ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναφερόμενος σε όσα έχουν αποκαλυφθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναφέρθηκε σε έναν διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία όπου ο κ. Ξυλούρης, απειλεί ευθέως την Παρασκευή Τυχεροπούλου και τόνισε: «Εσείς την εμπιστοσύνη την ταυτίζετε με το ξεκώλωμα;».

Τον κατηγόρησε ότι «η σιωπή σας είναι για να προστατευτούν πολιτικά στελέχη», ενώ επέμεινε να τον ρωτά αν είναι κατηγορούμενος και ποιος συνέταξε το υπόμνημα που κατέθεσε, με τον μάρτυρα να απαντά ειρωνικά, ότι «ένας ταξιτζής μου το έφτιαξε».

Οι τόνοι ανέβηκαν κι άλλο όταν ο βουλευτής τον αποκάλεσε όπως τον λένε και οι αγρότες στα μπλόκα, «Φραπέ». «Έχω όνομα, το ''Φραπέ" κομμένα. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω όνομα», διαμαρτυρήθηκε ο Γιώργος Ξυλούρης προς τον Νάσο Ηλιόπουλο, συμπληρώνοντας ότι «έχω ανεχτεί πολλά».

Ανταπαντώντας ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τον προειδοποίησε σε αυστηρό ύφος, «δε θα μου σηκώνετε το χέρι και δε θα μου κλείνετε απειλητικά το μάτι. Σας είπα τι λένε οι αγρότες στα μπλόκα».

Επικαλούμενος τις επισυνδέσεις, σε άλλο σημείο ο κ. Ηλιόπουλος ρώτησε τον μάρτυρα πώς γίνεται να γνωρίζει πόσο στοιχίζει μια δολοφονία λέγοντας «κάνατε έρευνα αγοράς, ήταν φιλική τιμή;». Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, αναφέρθηκε σε έναν διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία όπου ο κ. Ξυλούρης, απειλεί ευθέως την Παρασκευή Τυχεροπούλου λέγοντας ότι αν τη σκότωνε θα πλήρωνε 50 χιλιάδες σε δικηγόρους και θα ήταν έξω. «Το έχετε κάνει στο παρελθόν; ρώτησε ο κ. Ηλιόπουλος με τον Γιώργο Ξυλούρη να λέει ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, παραπέμποντας τον βουλευτή να δει το ποινικό του μητρώο.

Γιώργος Ξυλούρης: Εχω όνομα, το «Φραπέ» αλλού.

Νάσος Ηλιόπουλος: Μην μου κλείνετε το μάτι.

Γιώργος Ξυλούρης: Ειμαι χριστιανός ορθόδοξος. Τα παρατσούκλια αλλού!

Νάσος Ηλιόπουλος: Δεν θα μου κλείνετε απειλητικά το ματι. Συνεννοηθήκαμε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απειλεί και δεν του λετε τίποτα!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Ψυχραιμία.

Νάσος Ηλιόπουλος: Λέτε σε διάλογο της δικογραφίας πως εάν είχατε σκοτώσει τη Τυχεροπούλου, θα είχατε δώσει ένα πενηντάρι σε δικηγόρους και τώρα θα ήσασταν έξω. Πώς κοστολογείτε την υπηρεσία;

Γιώργος Ξυλούρης: Κοιτάχτε το ποινικό μου μητρώο να δείτε εάν έχω τέτοιες ιστορίες…

Νάσος Ηλιόπουλος: Κάνατε ερευνα αγορας; Ήταν φιλική τιμή;

Γιώργος Ξυλούρης: Απάντησα.

Νάσος Ηλιόπουλος: Με τον Μάκη Βορίδη βρεθήκατε;

Γιώργους Ξυλούρης: Ούτε βρεθήκαμε ούτε με κωδικούς μιλήσαμε. Από όταν έφυγε από το υπουργείο δεν ξαναμιλήσαμε.

Μάλιστα, ο κ. Ηλιόπουλος τον ρώτησε ξανά για το εάν έχει κερδίσει χρήματα από τυχερά παιχνίδια, με τον μάρτυρα αυτή τη φορά να απαντά πως εκείνος δεν παίζει τζόκερ:

Νάσος Ηλιόπουλος: Τζόκερ παίξατε;

Γιώργος Ξυλούρης: Εγώ δεν παίζω τζόκερ.

Νάσος Ηλιόπουλος: Θα μας πείτε πέντε αριθμούς;

Γιώργος Ξυλούρης: Και να τους είχα, θα τους έδινα σε σένα;

Πάντως η εξέταση του «Φραπέ» από τον κ. Ηλιόπουλο ήταν άκρως επεισοδιακή καθώς ο κ. Ξυλούρης απαντούσε ειρωνικά με αποτέλεσμα την έντονη ενόχληση της αντιπολίτευσης. Είναι ενδεικτικό ότι εκείνη την ώρα υπήρξε νέα αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπόυλου με το προεδρείο, αλλά και τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Νάσος Ηλιόπουλος: Ποιος σας έφτιαξε το υπομνημα; Ο νομικός δεν σας είπε οτι δεν μπορείτε να επικαλεστείτε το δικαίωμα της σιωπής εφόσον δεν είστε ύποπτος;

Γιώργος Ξυλούρης: Ένας ταξιτζής το έφτιαξε…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μπράβο κύριε Νικολακόπουλε!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν θα απαντάται με ειρωνικό τρόπο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ανοίξτε το μικρόφωνο!

Γιώργος Ξυλούρης: Επικαλούμαι το νόμο σιωπής. Το υπόμνημα το έφτιαξαν δικηγόροι.

Νάσος Ηλιόπουλος: Είστε ύποπτος; Συμφωνείτε με τον κύριο Λαζαρίδη;

Γιώργος Ξυλούρης: Ναι είμαι ύποπτος από τα ΜΜΕ και από εσάς!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τον επικροτεί ο Λαζαρίδης! Μπράβο παλικάρι!

Μακάριος Λαζαρίδης: Αυτά όχι σε εμένα κυρία Κωνσταντοπούλου! Αυτά στον Παναθηναϊκό!

Νάσος Ηλιόπουλος: Λέτε ότι είναι ψεύτικες οι συνομιλίες της δικογραφίας. Θα κινηθείτε νομικά κατά του κυρίου Στρατάκου που είπε ότι ισχύουν;

Γιώργος Ξυλούρης: Υπάρχει περιθώριο γι'αυτό.

Νάσος Ηλιόπουλος: Οι φωτογραφίες με Βορίδη, με Στρατάκη κτλ είναι αληθινες;

Γιώργος Ξυλούρης: Αληθινές είναι.

Νάσος Ηλιόπουλος: Πώς τις βγάλατε;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν θυμάμαι πως τις βγάλαμε, βγήκανε.