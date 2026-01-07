Το τετ α τετ στη Δεξαμενή.

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η τελετή αγιασμού των υδάτων, στη Δεξαμενή, δύο παλιοί αντίπαλοι για τον δημαρχιακό θώκο της Αθήνας (εκλογές 2019), ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Νάσος Ηλιόπουλος, είχαν ένα σύντομο τετ α τετ.

Μαθαίνουμε ότι ανάμεσα σε άλλα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς δέχθηκα «θερμά» σχόλια από τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων για την κοινοβουλευτική του παρουσία, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μόλις στην πρώτη του θητεία στη Βουλή.

Τα λόγια ενός πολιτικού αντιπάλου, έχουν πάντα ιδιαίτερη αξία. Ειδικά από τη στιγμή που οι δυο τους είχαν συγκρουστεί σκληρά την περίοδο 2019-2023, στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας.

Α.Γ.