Η επική αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου σε ερώτηση του «Chase».

Για άλλο ένα απόγευμα η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχτηκε στο «Chase» τους τηλεθεατές αλλά και τους καινούργιους παίχτες που ήρθαν για να διεκδικήσουν τη νίκη και το χρηματικό ποσό.

Η παρουσιάστρια, έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως δεν διστάζει να εκφράσει ανοιχτά τυχόν απορίες της, να γελάσει ή ακόμη και να αισθανθεί αμηχανία με ορισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις.

Ένα αντίστοιχο περιστατικό συνέβη και σήμερα.

Συγκεκριμένα, όταν εμφανίστηκε στο ταμπλό η ερώτηση: «Τι θα μας σερβίρουν σε ένα ιαπωνικό εστιατόριο εάν παραγγείλουμε Shirako;».

Όταν η σωστή απάντηση κλείδωσε στο «Σπέρμα ψαριού», η Μαρία Μπεκατώρου αναφώνησε αμηχανη: «Είναι όλο λάθος αυτό. Από το Α μέχρι το Γ. Το σπέρμα ψαριού αναρωτιέμαι πώς θα σερβιριστεί, δεν είναι υγρό; Πως το κάνουν, σάλτσα;».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν ο διαγωνιζόμενος της εξήγησε πως ο συγκεκριμένος λαός χρησιμοποιεί σε πολλά πιάτα το ψάρι, εκείνη πρόσθεσε: «Μωρέ, μπράβο φαντασία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg76kgqlmohd?integrationId=40599y14juihe6ly}