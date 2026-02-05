«Αν παίζαμε όπως σήμερα, δεν θα χάναμε από κανέναν», είπε ο προπονητής της εθνικής πόλο.

Το σκορ ήταν 15-7, απέμεναν 2:26 για τη λήξη του μικρού τελικού στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Φουνσάλ και η εθνική ομάδα πόλο γυναικών έκανε «περίπατο» προς το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στις Ιταλίδες. Για αυτό ξάφνιασε η απόφαση του Χάρη Παυλίδη να πάρει τάιμ άουτ.

Όταν οι διεθνείς πήγαν κοντά του, ο ομοσπονδιακός προπονητής δεν έδωσε οδηγίες, αλλά συγχαρητήρια. «Κάνατε το καλύτερο παιχνίδι σας. Είμαι υπερήφανος για μια ακόμα φορά για τον τρόπο που παίξατε. Σας είπα ότι όταν παίζουμε το παιχνίδι μας, δεν υπάρχει καμία ομάδα που να μπορεί να μας αντιμετωπίσει. Σας ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια», τους είπε λίγα λεπτά πριν τη νίκη με 15-8 και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Μετά το ματς, ο Χάρης Παυλίδης εξήγησε ότι πήρε τάιμ άουτ προκειμένου να δώσει συγχαρητήρια στις παίκτριές του επειδή μέχρι τώρα στο τουρνουά «τους έλεγα μόνο άσχημα πράγματα», ενώ σήμερα έπαιξαν όπως στο περσινό Παγκόσμιο πρωτάθλημα και τόνισε πως αυτές οι αθλήτριες μπορούν να κερδίσουν οποιαδήποτε ομάδα.

«Μέχρι τώρα τους έλεγα μόνο άσχημα πράγματα. Ήξερα πόσο καλά μπορούμε να παίξουμε και δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό που έβλεπα. Ήθελα να τους θίξω λίγο τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, να παίξουν αυτό που μπορούν. Το είδατε σήμερα. Δεν είμαι τρελός. Ξέρω τι λέω. Όταν λέω ότι αυτές οι παίκτριες μπορούν να κερδίσουν οποιαδήποτε ομάδα, δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά, αλλά γιατί το πιστεύω», δήλωσε αρχικά στη δημόσια τηλεόραση.

«Αυτό μου βγήκε εκείνη την ώρα, πόσο ωραία έπαιζαν, πόσο ώριμα, σοβαρά, είχα να το δω από πέρυσι το Παγκόσμιο. Και λέω “μπράβο τα κορίτσια”. Δεν είχα να τους πω τίποτα, δεν πήρα καν τάιμ άουτ σε όλο το παιχνίδι, ήταν τόσο καλές», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην απόφασή του να πάρει τάιμ άουτ για να συγχαρεί τις διεθνείς.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός σημείωσε πως αν η εθνική ομάδα έπαιζε όπως σήμερα «δεν θα χάναμε από κανέναν». «Απλά δεν το βγάλαμε όσο γρήγορα θέλαμε. Μπορεί να έχω ευθύνη εγώ, μπορεί να φταίνε κάποια άλλα πράγματα». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στην ομάδα.

«Δεν ήθελα να το πω πριν, μη φανεί ότι θέλω να δικαιολογήσω μια ενδεχόμενη αποτυχία, η ομάδα είναι κατά 33% αλλαγμένη από τη Σιγκαπούρη. Έπαιξε με ομάδες που ήρθαν ίδιες, όπως η Ουγγαρία. Αυτό δείχνει ότι όλα τα κορίτσια- και αυτά που ήρθαν από πίσω- μπορούν να βοηθήσουν. Απλά νομίζω, χωρίς να είμαι αλαζόνας, αν η ομάδα ήταν ίδια με τη Σιγκαπούρη, δεν χάναμε το χρυσό με τίποτα», τόνισε.

Όσο για το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο λείπει από την εθνική ομάδα πόλο γυναικών, δήλωσε πως είπε στις παίκτριές του πως «θα έρθει όταν πρέπει και εκεί που πρέπει. Κρατήστε το αυτό και θα δείτε ότι έτσι θα γίνει».

