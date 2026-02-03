Η εθνική πόλο γυναικών αποκλείστηκε έπειτα από έναν δραματικό ημιτελικό.

Το χάλκινο μετάλλιο θα διεκδικήσει η εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας, καθώς ηττήθηκε από την Ουγγαρία στα πέναλτι (12-11), σε έναν ημιτελικό θρίλερ.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη δεν κατάφερε να συνεχίσει το «χρυσό» σερί που είχε κόντρα στις Μαγυάρες, τις οποίες νίκησε σε δύο τελικούς πέρυσι, κατακτώντας τον τίτλο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα και στο World Cup.

Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα, αλλά δεν επέτρεπε στην Ουγγαρία να πάρει μεγάλη διαφορά, αλλά στο 1:53 πριν τη λήξη οι Μαγυάρες έκαναν το 8-6. Ωστόσο, με γκολ της Χριστίνας Σιούτη (1:36) και της Βάσως Πλευρίτου, 39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η εθνική ομάδα ισοφάρισε σε 8-8 και έστειλε το ματς στα πέναλτι.

Αρχικά, οι διεθνείς πήραν προβάδισμα στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά με δύο αποκρούσεις η Γκολοπέντσα έδωσε τη νίκη στην Ουγγαρία. Έτσι, η εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο την Πέμπτη (5/2, 19:15), με αντίπαλο τον ηττημένο του δεύτερου ημιτελικού, ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιταλία, που θα διεξαχθεί απόψε.

Τα highlights του ημιτελικού

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-1, 2-2, 3-2, 3-4 (πεν.)

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά, Φουντωτού, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σουμέγκι 1, Αουμπέλι, Κέζτελι 2, Λεϊμέτερ 1, Ριμπάνσκα, Φάραγκο 1, Γκάρντα 2, Γκολοπένζα, Τίμπα 1.

Φωτεινή Τριχά: Δεν πήραμε αυτό που θέλαμε, είμαι υπερήφανη για την ομάδα μου

Μετά το τέλος του ματς, οι διεθνείς δεν μπορούσαν να κρύψουν τη στεναχώρια τους. «Δεν είναι καθόλου όμορφο το συναίσθημα», παραδέχθηκε η Φωτεινή Τριχά, που δυσκολευόταν να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, νομίζω το λάθος ήταν στην αρχή γιατί βρεθήκαμε να κυνηγάμε το σκορ συνεχώς. Προφανώς ότι φτάναμε στα ίσα δείχνει το πόσο το θέλαμε και πόσο ενωμένες ήμασταν, πόσο παλεύαμε σε άμυνα και επίθεση», συμπλήρωσε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Δεν έχει νόημα να κοιτάξουμε αυτό το παιχνίδι, μεθαύριο έχουμε ένα ακόμα πολύ σημαντικό», συμπλήρωσε, αναφερόμενη στον μικρό τελικό. «Είμαι υπερήφανη για την ομάδα μου, γιατί με τα λάθη μας, με τα στραβά μας η κάθε μία, προσπαθήσαμε πολύ», τόνισε.

Αλλά, επανέλαβε, δεν έχει νόημα να σκέφτονται τον ημιτελικό. «Δεν πήραμε αυτό που θέλαμε. Αν θέλουμε να φύγουμε έστω με μια γλυκιά γεύση από αυτό το τουρνουά, νιώθοντας ότι δεν έχουμε αφήσει τίποτα εδώ, θα πρέπει να παλέψουμε για το χάλκινο», κατέληξε.

