«Παιχνίδια Εκδίκησης» - Η Τελευταία Πράξη: επιστρέφουν με νέα επεισόδια αύριο, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στις 22:30.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία για την Τελευταία Πράξη, αύριο Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 22:30.

Στην ανελέητη μάχη της εκδίκησης, κάθε κίνηση μετράει.

Νικητής, όμως, δεν θα είναι ο πιο δυνατός.

Νικητής θα είναι εκείνος που θα αντέξει να δει το είδωλό του στον καθρέφτη της αλήθειας.

Εκείνος που θα αντέξει να τα χάσει όλα και να μετατρέψει την απώλεια σε δύναμη.

Λίγο πριν οι ήρωες μάς διηγηθούν τη συνέχεια της ιστορία τους, ας θυμηθούμε μέσα από ένα video τις στιγμές που σφράγισαν τις επιλογές τους και καθόρισαν τον δρόμο τους.

{https://www.instagram.com/reels/DUTPFUuDddd/}

Όλοι οι πρωταγωνιστές έρχονται σε πρώτο πλάνο.

Οι θύτες που έμαθαν να υποκρίνονται τα θύματα, τα θύματα που έμαθαν να περιμένουν, εκείνοι που άλλαξαν ρόλους για να επιβιώσουν, αλλά και όσοι κινούν τα νήματα, προετοιμάζοντας την εκκωφαντική πτώση.