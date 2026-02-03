«Γιατί ρε πατέρα;» - Επιστρέφει απόψε με νέο επεισόδιο. To πανηγύρι του χωριού προβλέπεται συναρπαστικό και όλοι «ανυπομονούν» να ξεκινήσει η γιορτή!

Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» επιστρέφει απόψε στις 22:30 με νέα «unbelievable» επεισόδια και κάθε Τρίτη στον ΑΝΤ1 θα μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη νέες περιπέτειες, μπλεξίματα και ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στο 13ο επεισόδιο

10 ώρες πριν το πανηγύρι: o Ζαμαγιάς προσπαθεί να μάθει πληροφορίες, η Διαμάντω με την Μαλεφιτσάκη φτιάχνουν πίτα, η Βιβή με τη Μάγδα έχουν έναν έντονο διάλογο, ενώ ο Νίκος με τον Τάσο βρίσκουν έναν σταυρό...

{https://www.youtube.com/watch?v=lOFhY1qZqWk}

Παράλληλα, ξεκινούν νέα ερωτικά ειδύλλια που θα ταράξουν τους ήρωες… Το πανηγύρι ξεκινάει, το σχέδιο της ανταλλαγής αρχίζει, όμως o Βλαχομίμης, o Τόλης και o Ζαμαγιάς αρχίζουν να πυροβολούν.

{https://www.youtube.com/watch?v=RBoHZgdrk1M}

Ένας τραυματισμός, ένα φορτηγό και τέσσερις κουκούλες είναι ο μοιραίος απολογισμός αυτής της αιματηρής γιορτής!

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» - Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία κάθε Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1